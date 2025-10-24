خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

بريتال تحيي الذكرى السنوية لثلة من الشهداء على طريق القدس
لبنان

بريتال تحيي الذكرى السنوية لثلة من الشهداء على طريق القدس

2025-10-24 14:35
لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد المجاهدين على طريق القدس الشهيد حسن حسين أبو محسن، الشهيد حسين علي يونس، والشهيد الجوال حسن علي طليس، نظّمت شعبة بريتال في القطاع الثامن لحزب الله احتفالًا تأبينيًا في حسينية البلدة، بحضور مسؤول القطاع، وفعاليات بلدية، واختيارية، واجتماعية، وعلمائية، وحشد من الأهالي.

استُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ محمد إبراهيم، تلاه عرض "ريبورتاج" توثيقي عن الشهداء الثلاثة، ثم أُقيم مجلس عزاء حسيني ألقاه الشيخ حسين مظلوم.

وفي ختام المناسبة، قُرئت سورة الفاتحة مهداة إلى أرواح الشهداء الطاهرة، وأرواح شهداء المقاومة الإسلامية جميعًا.

لبنان الشهداء
