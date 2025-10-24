خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
طبابة عكار تنفي الشائعات حول انتشار أمراض في المدارس وتؤكّد أن الوضع الصحي سليم
طبابة عكار تنفي الشائعات حول انتشار أمراض في المدارس وتؤكّد أن الوضع الصحي سليم

2025-10-24 15:33
فادي منصور - مراسل

مراسل العهد

نفت مصادر في طبابة عكار ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام  حول تسجيل حالات إصابة بمرض الصفيرة في إحدى مدارس المنطقة.

وأكدت مصادر بلدية في عدد من المناطق التي انتشرت فيها الشائعات لموقع العهد الإخباري أن الخبر عار من الصحة تمامًا، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات عبر المصادر الصحية الرسمية قبل نشر أي خبر من هذا النوع، لما يسببه من بلبلة وخوف غير مبرر بين الأهالي والطلاب.

وأوضحت أن الفرق الصحية التابعة لطبابة عكار تقوم بجولات ميدانية دورية على المدارس والمؤسسات التربوية، حرصًا على سلامة البيئة المدرسية، كما يتم توجيه إدارات المدارس إلى إجراء فحوصات دورية لمياه الشرب والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن الوضع الصحي في مدارس عكار سليم وتحت المراقبة المستمرة، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء الأخبار من الجهات الرسمية المعنية وعدم الإسهام في نشر الشائعات.

الكلمات المفتاحية
لبنان عكار المدارس
