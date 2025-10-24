شيّع حزب الله وأهالي بلدة عين بوسوار والجوار الشهيد المجاهد محمد حيدر جزيني الذي ارتقى إثر استهدافه من قِبل غارة "إسرائيلية" معادية.

انطلق موكب التشييع من ساحة البلدة بعد أن أُقيمت مراسم تكريمية مهيبة للشهيد حيث أدّت ثُلّة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة للمقاومة، فيما شارك في التشييع شخصيات وفعاليات إلى جانب علماء دين وعوائل شهداء وحشد من الأهالي.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش الشارع الرئيسي للبلدة تتقدّمه صور الشهداء والقادة والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الأكاليل والرايات وسط الهتافات الحسينية والمندّدة بالعدوان "الإسرائيلي" والأميركي، والمؤكدة على مواصلة درب المقاومة حتّى النصر.

وعند جبانة البلدة ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

