أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن تحرير بلدة بولوغوفكا في خاركوف وثلاث بلدات في دونيتسك ودنيبروبتروفسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ "القوات الروسية حرّرت بلدة بولوغوفكا في مقاطعة خاركوف، ودرونوفكا وبرومين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيرشوترافنيف في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأضافت: "على محور خاركوف، ونتيجة لعمليات مكثّفة قامت بها قوات مجموعة "الشمال"، تم تحرير قرية بولوغوفكا في مقاطعة خاركوف".

الخسائر الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي

وأشارت الوزارة الروسية إلى أنّه "خلال الأسبوع الماضي، في منطقة مسؤولية المجموعة، بلغت خسائر العدو أكثر من 1375 جنديًا، و8 مركبات قتالية مدرعة، و82 سيارة، و14 قطعة مدفعية ميدانية، وراجمة "هيمارس" أميركية الصنع، كما تم تدمير 5 آليات للحرب الإلكترونية و33 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".

وتابعت قائلةً: "خسائر العدو بلغت أكثر من 1610 جنود، و4 دبابات، و20 مركبة قتالية مدرعة، و136 مركبة، و13 قطعة مدفعية ميدانية، كما دُمّر 34 مستودع ذخيرة، و54 محطة حرب إلكترونية وبطاريات مضادة، في منطقة نفوذ قوات "الغرب"، خلال أسبوع".

وذكر البيان أنّه "خلال الأسبوع الماضي، توغّلت وحدات من مجموعة "الجنوب" في عمق دفاعات العدو، وحرّرت قريتَي بليشيفو ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب البيان، "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة، خلال الأسبوع الماضي، ما يصل إلى 1485 جنديًا، و6 دبابات، و20 مركبة قتالية مدرعة، و59 سيارة، و21 مدفع ميدان، كما تم تدمير 8 محطات للحرب الإلكترونية وأنظمة مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 22 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".

وقال البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حرّرت وحدات من مجموعة "المركز" قرى تشونيشينو ولينينو وبرومين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك إيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. بلغت خسائر العدو أكثر من 3610 عسكريين، وثلاث دبابات، و18 مركبة قتالية مدرعة، و37 سيارة، و41 مدفعًا".

وخلال الأسبوع الماضي أيضًا، "حرّرت وحدات من مجموعة "الشرق" مدينتَي بولتافكا وبافليفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبيرشوترافنيف في مقاطعة دنيبروبتروفسك"، وفق البيان.

وجاء في البيان: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 2365 جنديًّا، ودبابة، و14 مركبة قتالية مدرعة، و77 سيارة، و9 مدافع ميدان، و8 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، ومستودعين للإمداد".

كما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 490 جنديًا، ودبابتين، و5 مركبات قتالية مدرعة، و92 سيارة، و7 قطع مدفعية، كما دُمرت 14 محطة حرب إلكترونية، و12 مستودعًا للذخيرة والإمداد والوقود، في منطقة نفوذ مجموعة قوات "دنيبرو"".

وواصلت وزارة الدفاع الروسية بيانها قائلةً: "ردًّا على الهجمات الإرهابية التي شنّتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا في الفترة من 18 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر 2025، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق، و6 ضربات جماعية، استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع التجميع والإنتاج والتخزين والإطلاق للطائرات المُسيَّرة البعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية و"القوميين" والمرتزقة الأجانب".

كما "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و4 صواريخ "كروز"، و18 قنبلة جوية موجهة، و15 صاروخ "هيمارس" أميركي الصنع، و1441 طائرة دون طيار، خلال الأسبوع"، طبقًا للبيان.

وفي السياق نفسه، لجأت القوات الروسية إلى تكتيك يقضي بتنفيذ هجمات متكرّرة بمجموعات صغيرة جدًا من الجنود للتسلُّل إلى خطوط الدفاع الأوكرانية، وتَجنُّب تشكيل وحدات هجومية كبيرة تكون عرضة لاستهداف الطائرات المُسيَّرة.

وتُكثِّف القوات الروسية هجماتها للسيطرة على منطقة دونيتسك، حيث كثّفت ضغوطها في الأيام الأخيرة على مدينة بوكروفسك؛ المعقل الذي تسعى موسكو إلى السيطرة عليه منذ أشهر.

