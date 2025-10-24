جدّدت فصائل المقاومة الفلسطينية دعمها "تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلتها، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال الحاجات الإنسانية والصحية كافة، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع وتنهي معاناة المواطنين".

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان صادر عن اجتماع عقدته في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن "تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكّل من المستقلين "التكنوقراط"، تتولّى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسّسات الدولية، وعلى قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل".

وفيما أكّدت "اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في أرجاء القطاع كافة"، شدّدت على "أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقّتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار".

كما دعت إلى "إنهاء أشكال التعذيب والانتهاكات كافة بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وضرورة إلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة"، قائلةً: "إنّ قضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتنا حتى نَيْل حريتهم".

وأشارت إلى "مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف لمجابهة التحدّيات التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للقوى والفصائل الفلسطينية كافة؛ للاتفاق على إستراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية؛ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحيث تضم مكوّنات شعبنا الفلسطيني وقواه الحية كافة".

وفي حين اعتبرت الفصائل الفلسطينية أنّ "الوقت من دم، واللحظة الراهنة مصيرية"، أعلنت "أمام الشعب الفلسطيني" عن "جعل هذا الاجتماع نقطة تَحوُّل حقيقية نحو وحدة وطنية؛ دفاعًا عن [الشعب الفلسطيني] وحقّه في الحياة والكرامة والحرية، وصون أمانة القضية الفلسطينية وحقوق الأجيال القادمة، وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وبما يكفل حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

