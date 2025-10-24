خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الأدميرال سياري: أفراد القوات المسلحة من أفضل شباب إيران ومستعدّون لمواجهة أيّ تهديد 
2025-10-24 20:20
33

أكّد مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، أنّه "يتم اختيار أفراد القوات المسلحة من أفضل شباب البلاد، وهم مستعدّون لمواجهة أيّ تهديد في البر والجو والبحر".

وقال الأدميرال سياري، لصحافيين على هامش حفل افتتاح بطولة الرماية بالقوس لجيوش العالم (CISM 2025): "الرياضة أمر في غاية الأهمية لصحة البشر، والمجتمع المريض لا يمكنه التقدُّم. في القوات المسلحة، تمثّل الرياضة متغيّرًا هامًا لضمان صحة الشباب الذين يضمنون مستقبل البلاد"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "مهر".

وتابع: "لدينا في المنظمات العسكرية 4 أيام رياضة في الأسبوع، لتدريب أفراد أصحاء وذوي مهارات يمكنهم أنْ يكونوا مستعديّن لمواجهة تهديدات المستقبل".

وأضاف: "الرماية بالقوس لها جاذبية خاصة؛ فهي تمثّل قِيَمًا دينية بالنسبة إلينا، وهي أيضًا من الرياضات الأصيلة الإيرانية. لدينا رام للسهام باسم 'آرش' وهو بطل أسطوري يمثّل رمزًا للفتوّة".

وتابع قوله: "نحن نسعى لعرض الثقافة الإيرانية، الأصالة الإيرانية، الهوية الإيرانية، والقيم الإسلامية والثورية والفتوّة. نريد أنْ تَعلم الدول المشاركة أنّ هذه الأرض هي أرض عريقة ذات قيم سامية".

