خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي بعثة منتخب لبنان للناشئين تغادر إلى العقبة استعدادًا لانطلاق بطولة غرب آسيا  

فلسطين

الشيخ عكرمة صبري: المسجد الأقصى في خطر داهم نتيجة الحفريات
فلسطين

الشيخ عكرمة صبري: المسجد الأقصى في خطر داهم نتيجة الحفريات "الإسرائيلية" 

2025-10-24 21:00
43

حذّر خطيب المسجد الأقصى؛ رئيس "الهيئة الإسلامية العليا في القدس"، الشيخ عكرمة صبري، من "خطر داهم يهدّد المسجد الأقصى نتيجة الحفريات "الإسرائيلية" المتواصلة أسفل باحاته وفي محيطه".

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء عن الشيخ صبري قوله، إنّ "ما يجري هو حرب ممنهجة تستهدف استئصال وجود المسجد وتغيير معالمه وهويته الإسلامية وسط صمت مريب عن هذه الانتهاكات".

وأشار إلى أنّ "الاحتلال يعمل بشكل متسارع؛ لتهيئة بنية تحتية، تهدف إلى تقويض أساسات المسجد وإحداث تصدعات خطيرة في جدرانه وساحاته، ضمن مخطط تهويدي واسع يسعى إلى إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى".

في موازاة ذلك، أدّى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى، حيث خُصِّصت صلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني المتواصل.

وتوافد آلاف المصلين من مختلف مناطق القدس والداخل الفلسطيني المحتل لأداء الصلاة، وسط إجراءات عسكرية صهيونية مُشدَّدة، في مشهد يعكس تَمسُّك الفلسطينيين بحقهم في المسجد الأقصى وإصرارهم على الرباط فيه.

في المقابل، فرضت قوات الاحتلال قيودًا صارمة وحواجز حديدية عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت العشرات من الشبّان واحتجزت هوياتهم لفترات طويلة، ومنعت العديد منهم من دخول المسجد، في إطار سياسة التضييق المستمرة على المقدسيّين والمصلّين

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة المسجد الأقصى القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري الحكومة الاسرائيلية
إقرأ المزيد
المزيد
"الصحة العالمية": شفاء جرحى غزة سيستغرق 10 سنوات إذا لم تُفتح المعابر
فلسطين منذ 3 دقائق
الشيخ عكرمة صبري: المسجد الأقصى في خطر داهم نتيجة الحفريات
الشيخ عكرمة صبري: المسجد الأقصى في خطر داهم نتيجة الحفريات "الإسرائيلية" 
فلسطين منذ ساعة
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعم تنفيذ اتفاق غزة وتسليم إدارة القطاع للجنة من أبنائه 
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعم تنفيذ اتفاق غزة وتسليم إدارة القطاع للجنة من أبنائه 
فلسطين منذ 3 ساعات
حماس: ملتزمون باتفاق الهدنة ونتجه نحو حوار وطني شامل بقلوب مفتوحة
حماس: ملتزمون باتفاق الهدنة ونتجه نحو حوار وطني شامل بقلوب مفتوحة
فلسطين منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
"الصحة العالمية": شفاء جرحى غزة سيستغرق 10 سنوات إذا لم تُفتح المعابر
فلسطين منذ 3 دقائق
الشيخ عكرمة صبري: المسجد الأقصى في خطر داهم نتيجة الحفريات
الشيخ عكرمة صبري: المسجد الأقصى في خطر داهم نتيجة الحفريات "الإسرائيلية" 
فلسطين منذ ساعة
الشاهد على مجزرة صبرا وشاتيلا جان جينيه: مخطط
الشاهد على مجزرة صبرا وشاتيلا جان جينيه: مخطط "إسرائيلي" لمجزرة مبرمجة
لبنان منذ ساعتين
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعم تنفيذ اتفاق غزة وتسليم إدارة القطاع للجنة من أبنائه 
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعم تنفيذ اتفاق غزة وتسليم إدارة القطاع للجنة من أبنائه 
فلسطين منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة