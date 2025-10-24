يُغادر منتخب لبنان للناشئين (دون 17 عامًا) صباح يوم غدٍ السبت 25/10/2025، إلى مدينة العقبة الأردنية، للمشاركة في النسخة الثانية عشرة من بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين التي تُقام خلال الفترة الممتدة من 27 تشرين الأول/أكتوبر حتى 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة سبعة منتخبات هي: لبنان، الأردن (المضيفة)، السعودية، العراق، الكويت، سورية وفلسطين.

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب اللبناني في المجموعة الأولى إلى جانب العراق، الكويت والسعودية.

أما المجموعة الثانية فقد ضمّت الأردن، سورية وفلسطين.

وتُقسَم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين؛ تضم الأولى أربعة منتخبات، فيما تضم الثانية ثلاثة منتخبات، وتجري البطولة على النحو الآتي:

في دور المجموعات، تُقام المباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل بعدها صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، على أن يتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية لتحديد بطل البطولة.

تقام جميع مباريات البطولة على ملعب مدينة العقبة، حيث يستهلّ منتخب لبنان للناشئين مبارياته بمواجهة منتخب الكويت يوم الاثنين 27 تشرين الأول/أكتوبر عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بيروت، على أن يلتقي في المباراة الثانية منتخب السعودية يوم الأربعاء 29 تشرين الأول/أكتوبر في التوقيت نفسه، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب العراق يوم الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر عند الساعة الثانية بعد الظهر.

يُذكر أنّ النسخة الماضية من البطولة أُقيمت في أواخر عام 2024 في الأردن، وحقّق خلالها المنتخب السوري اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب العراقي الذي حلّ وصيفًا.

ويأتي تنظيم البطولة قبل انطلاق التصفيات الآسيوية المقررة بين 22 و30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة مثالية للتحضير للاستحقاق القاري.

وكانت قرعة التصفيات قد أسفرت عن وقوع منتخب لبنان للناشئين في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيران، الهند (المضيفة)، فلسطين، والصين تايبيه، في مجموعة يُتوقّع أن تشهد تنافسًا كبيرًا على بطاقة التأهل.

