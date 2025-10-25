اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدةـ باختلاق حرب جديدة، بالتزامن مع تعزيز واشنطن انتشارها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بإرسالها حاملة طائرات إلى هناك.

وقال مادورو لوسائل إعلام رسمية، "إنهم يختلقون حربًا أبدية جديدة، لقد تعهدوا بأنهم لن يتورطوا مجدّدًا في حرب، وها هم يختلقون حربًا سنقوم بمنعها".

وأعلن البنتاغون، الجمعة (24 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، نشر مجموعة حاملة الطائرات "يو اس اس جيرالد آر فورد" لمواجهة منظمات تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، معزّزا بذلك الحشد العسكري الأميركي الذي يثير مخاوف من اندلاع حرب.

وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة عسكرية في أيلول/سبتمبر الماضي في منطقة الكاريبي، قال إنها تستهدف "إرهابيي المخدرات"، وشملت نشر 10 طائرات حربية من طراز أف - 35 وثماني سفن تابعة للبحرية الأميركية.

وأدت غارات أميركية استهدفت 10 قوارب على الأقل إلى مقتل أكثر من 40 شخصًا حتّى الآن، تقول حكوماتهم وأسرهم إنّ معظمهم من المدنيين والصيادين.

كما أعلنت واشنطن الخميس عن مناورات عسكرية مشتركة مع ترينيداد وتوباغو قبالة سواحل فنزويلا.

