في اليوم الـ16 من اتفاق انتهاء الحرب، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" المناطق الشرقية لمدينة غزّة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف على نفس المنطقة.

ونسف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منازل شرق حيّ الشجاعية شرقي مدينة غزّة.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان شهيد من محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزّة بعد استهدافه من طائرة "كواد كابتر".

ووسط القطاع، استشهد فلسطينيان بنيران مُسيَّرة "إسرائيلية" قرب أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح.

وجدَّدت المدفعية "الإسرائيلية" قصف شرقي دير البلح والبريج وسط القطاع، فيما امتد القصف إلى شرقي خان يونس جنوب القطاع.

وبلغت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" 68280 شهيدًا و170375 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

