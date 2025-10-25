خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي حسين ورضا ياسر حب الله.. أخَوَان تقاسما عناء الجراح حتى الشهادة

فلسطين

خروقات
فلسطين

خروقات "إسرائيلية" مستمرة.. قصف مدفعي وإطلاق نار في المناطق الشرقية لقطاع غزّة

2025-10-25 10:04
56

في اليوم الـ16 من اتفاق انتهاء الحرب، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" المناطق الشرقية لمدينة غزّة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف على نفس المنطقة.

ونسف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منازل شرق حيّ الشجاعية شرقي مدينة غزّة.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان شهيد من محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزّة بعد استهدافه من طائرة "كواد كابتر".

ووسط القطاع، استشهد فلسطينيان بنيران مُسيَّرة "إسرائيلية" قرب أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح.

وجدَّدت المدفعية "الإسرائيلية" قصف شرقي دير البلح والبريج وسط القطاع، فيما امتد القصف إلى شرقي خان يونس جنوب القطاع.

وبلغت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" 68280 شهيدًا و170375 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني قطاع غزة
إقرأ المزيد
المزيد
خروقات
خروقات "إسرائيلية" مستمرة.. قصف مدفعي وإطلاق نار في المناطق الشرقية لقطاع غزّة
فلسطين منذ 3 ساعات
"الصحة العالمية": شفاء جرحى غزة سيستغرق 10 سنوات إذا لم تُفتح المعابر
فلسطين منذ 15 ساعة
الشيخ عكرمة صبري: المسجد الأقصى في خطر داهم نتيجة الحفريات
الشيخ عكرمة صبري: المسجد الأقصى في خطر داهم نتيجة الحفريات "الإسرائيلية" 
فلسطين منذ 16 ساعة
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعم تنفيذ اتفاق غزة وتسليم إدارة القطاع للجنة من أبنائه 
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعم تنفيذ اتفاق غزة وتسليم إدارة القطاع للجنة من أبنائه 
فلسطين منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
الرئيس الكولومبي: واشنطن تستهدفني لدعمي فلسطين وفضحي تمويلها لبيغاسوس في كولومبيا
الرئيس الكولومبي: واشنطن تستهدفني لدعمي فلسطين وفضحي تمويلها لبيغاسوس في كولومبيا
عربي ودولي منذ ساعة
الصحف الإيرانية: من واشنطن إلى الضفة.. قرارات التصعيد تهزّ الاستقرار العالمي
الصحف الإيرانية: من واشنطن إلى الضفة.. قرارات التصعيد تهزّ الاستقرار العالمي
إيران منذ ساعة
خروقات
خروقات "إسرائيلية" مستمرة.. قصف مدفعي وإطلاق نار في المناطق الشرقية لقطاع غزّة
فلسطين منذ 3 ساعات
إعلام العدوّ يكشف: ضباط أميركيون يشرفون على عملياتنا في لبنان
إعلام العدوّ يكشف: ضباط أميركيون يشرفون على عملياتنا في لبنان
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة