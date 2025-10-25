خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الصحف الإيرانية: من واشنطن إلى الضفة.. قرارات التصعيد تهزّ الاستقرار العالمي

تحقيقات ومقابلات

تحقيقات ومقابلات

حسين ورضا ياسر حب الله.. أخَوَان تقاسما عناء الجراح حتى الشهادة

2025-10-25 10:56
152
حسن شريم - محرر

99 مقالاً

الشهيدان الأخوان، من بلدة شقرا الجنوبية، خرجا حاملَين العهد والوعد، وكانا من أوائل الملبّين لنداء الجهاد والملتحقين بالصفوف الأمامية، حيث قاتلا ببسالة في الساحات كلّها.

أصيبا في معارك المقاومة، لكنّ الجراح ما زادتهما إلا ثباتًا وتعلّقًا بنهج المقاومة، فمع بداية العدوان الأخير على لبنان (2024)، ما تردّدا لحظة في الالتحاق بالجبهة ملبّيين نداء الأرض.

استُشهد حسين أولًا، وبعد سبعة أيام التحق به أخوه رضا شهيدًا، فكان موعد اللقاء شهادةً خطّتها السماء لأخوين من خيرة الأوفياء.

تستعرض هذه المقابلة، والتي أجراها موقع العهد الإخباري، مع الأهل تفاصيل حياة الشهيدين، وتسلّط الضوء على تضحياتهما وإيمانهما العميق بقضية المقاومة والدفاع عن الوطن والعرض والشرف.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب معركة أولي البأس إنا على العهد شهداء على طريق القدس
إقرأ المزيد
المزيد
حسين ورضا ياسر حب الله.. أخَوَان تقاسما عناء الجراح حتى الشهادة
حسين ورضا ياسر حب الله.. أخَوَان تقاسما عناء الجراح حتى الشهادة
تحقيقات ومقابلات منذ ساعتين
عودة المدارس المهدّمة للتعليم .. مقاومة ودليل فشل العدو بتحقيق أهداف الحرب
عودة المدارس المهدّمة للتعليم .. مقاومة ودليل فشل العدو بتحقيق أهداف الحرب
تحقيقات ومقابلات منذ يومين
إسناد حزب الله لغزّة.. التحوّل الاستراتيجي في الحرب
إسناد حزب الله لغزّة.. التحوّل الاستراتيجي في الحرب
تحقيقات ومقابلات منذ أسبوع
بين تموز وأولي البأس.. الإبن يرث الشهادة عن أبيه
بين تموز وأولي البأس.. الإبن يرث الشهادة عن أبيه
تحقيقات ومقابلات 2025-10-16
مقالات مرتبطة
"أبجدية القداسة": ديوان وفاء من "الشاعر الجميل" للشهيد الأسمى
خاص العهد منذ 28 دقيقة
يوميات أولي البأس | 25 تشرين الأول 2024
يوميات أولي البأس | 25 تشرين الأول 2024
خاص العهد منذ ساعة
حسين ورضا ياسر حب الله.. أخَوَان تقاسما عناء الجراح حتى الشهادة
حسين ورضا ياسر حب الله.. أخَوَان تقاسما عناء الجراح حتى الشهادة
تحقيقات ومقابلات منذ ساعتين
إعلام العدوّ يكشف: ضباط أميركيون يشرفون على عملياتنا في لبنان
إعلام العدوّ يكشف: ضباط أميركيون يشرفون على عملياتنا في لبنان
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة