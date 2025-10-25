Your browser does not support the video tag.

الشهيدان الأخوان، من بلدة شقرا الجنوبية، خرجا حاملَين العهد والوعد، وكانا من أوائل الملبّين لنداء الجهاد والملتحقين بالصفوف الأمامية، حيث قاتلا ببسالة في الساحات كلّها.

أصيبا في معارك المقاومة، لكنّ الجراح ما زادتهما إلا ثباتًا وتعلّقًا بنهج المقاومة، فمع بداية العدوان الأخير على لبنان (2024)، ما تردّدا لحظة في الالتحاق بالجبهة ملبّيين نداء الأرض.

استُشهد حسين أولًا، وبعد سبعة أيام التحق به أخوه رضا شهيدًا، فكان موعد اللقاء شهادةً خطّتها السماء لأخوين من خيرة الأوفياء.

تستعرض هذه المقابلة، والتي أجراها موقع العهد الإخباري، مع الأهل تفاصيل حياة الشهيدين، وتسلّط الضوء على تضحياتهما وإيمانهما العميق بقضية المقاومة والدفاع عن الوطن والعرض والشرف.

