خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي بين تهديدات توم برّاك وعقدة ساكن السراي… من للبنان؟!

لبنان

لقاءات سياسية في البقاع: للمقاومة الحق بالدفاع عن لبنان وللمشاركة الواسعة بالانتخابات
لبنان

لقاءات سياسية في البقاع: للمقاومة الحق بالدفاع عن لبنان وللمشاركة الواسعة بالانتخابات

2025-10-25 11:54
52

نظم حزب الله في البقاع، سلسلة لقاءات سياسية حضرها فاعليات بلدية وثقافية ودينية، حيث دعا المتحدثون إلى تحصين الوحدة الداخلية والمشاركة الواسعة في الاستحقاق النيابي القادم.

وفي لقاء عُقد في بلدة سرعين الغربية، اعتبر العميد المتقاعد منير شحادة، أن تصعيد العدوّ "الإسرائيلي" واستهدافه آليات إعادة الإعمار يهدف إلى منع عودة الأهالي إلى قراهم وزيادة الضغط على المقاومة والدولة وتأثير الصوت الانتخابي للثنائي الوطني. 

وأضاف شحادة أن "أي مفاوضات تراعي صيغات تُخرج لبنان من إطار اتفاقات الهدنة وقرار 1701 لا تخدم مصلحة اللبنانيين".

في لقاء آخر في بلدة سرعين الفوقا بحضور فعاليات محلية، قدّم الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس قراءة إقليمية، مؤكدًا أن العالم يعيش مرحلة حرجة، وأن لبنان يظل "متماسكًا وصلبًا" رغم حملات التشويه الإعلامية، ودعا إلى توطيد التحالفات الداخلية وبناء مؤسسات الدولة لتمكين لبنان من أداء دوره ومسؤولياته.

وتطرق الإعلامي حسين مرتضى في لقاء ببلدة الخضر إلى ما جرى خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن بيئة المقاومة صمدت وأن الدعوة للمشاركة في الانتخابات هي واجب وطني وأخلاقي لحفظ التمثيل وحماية منجزات الناس والدفاع عن القضية.

الكلمات المفتاحية
لبنان المقاومة البقاع
إقرأ المزيد
المزيد
عز الدين: العدوان مستمر والمقاومة ثابتة على نهجها وصمودها ‏
عز الدين: العدوان مستمر والمقاومة ثابتة على نهجها وصمودها ‏
لبنان منذ 45 دقيقة
لقاءات سياسية في البقاع: للمقاومة الحق بالدفاع عن لبنان وللمشاركة الواسعة بالانتخابات
لقاءات سياسية في البقاع: للمقاومة الحق بالدفاع عن لبنان وللمشاركة الواسعة بالانتخابات
لبنان منذ ساعة
 بالصور| الوفد الفرنسي يزور مرقد السيد نصر الله ومكان استشهاده
 بالصور| الوفد الفرنسي يزور مرقد السيد نصر الله ومكان استشهاده
لبنان منذ ساعة
لقاء تضامني للعشائر العربية والتركمانية مع المقاومة في بلدة عدوس
لقاء تضامني للعشائر العربية والتركمانية مع المقاومة في بلدة عدوس
لبنان منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
عز الدين: العدوان مستمر والمقاومة ثابتة على نهجها وصمودها ‏
عز الدين: العدوان مستمر والمقاومة ثابتة على نهجها وصمودها ‏
لبنان منذ 45 دقيقة
يوميات أولي البأس | 25 تشرين الأول 2024
يوميات أولي البأس | 25 تشرين الأول 2024
خاص العهد منذ ساعة
بين تهديدات توم برّاك وعقدة ساكن السراي… من للبنان؟!
بين تهديدات توم برّاك وعقدة ساكن السراي… من للبنان؟!
نقاط على الحروف منذ ساعة
لقاءات سياسية في البقاع: للمقاومة الحق بالدفاع عن لبنان وللمشاركة الواسعة بالانتخابات
لقاءات سياسية في البقاع: للمقاومة الحق بالدفاع عن لبنان وللمشاركة الواسعة بالانتخابات
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة