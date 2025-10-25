نظم حزب الله في البقاع، سلسلة لقاءات سياسية حضرها فاعليات بلدية وثقافية ودينية، حيث دعا المتحدثون إلى تحصين الوحدة الداخلية والمشاركة الواسعة في الاستحقاق النيابي القادم.

وفي لقاء عُقد في بلدة سرعين الغربية، اعتبر العميد المتقاعد منير شحادة، أن تصعيد العدوّ "الإسرائيلي" واستهدافه آليات إعادة الإعمار يهدف إلى منع عودة الأهالي إلى قراهم وزيادة الضغط على المقاومة والدولة وتأثير الصوت الانتخابي للثنائي الوطني.

وأضاف شحادة أن "أي مفاوضات تراعي صيغات تُخرج لبنان من إطار اتفاقات الهدنة وقرار 1701 لا تخدم مصلحة اللبنانيين".

في لقاء آخر في بلدة سرعين الفوقا بحضور فعاليات محلية، قدّم الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس قراءة إقليمية، مؤكدًا أن العالم يعيش مرحلة حرجة، وأن لبنان يظل "متماسكًا وصلبًا" رغم حملات التشويه الإعلامية، ودعا إلى توطيد التحالفات الداخلية وبناء مؤسسات الدولة لتمكين لبنان من أداء دوره ومسؤولياته.

وتطرق الإعلامي حسين مرتضى في لقاء ببلدة الخضر إلى ما جرى خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن بيئة المقاومة صمدت وأن الدعوة للمشاركة في الانتخابات هي واجب وطني وأخلاقي لحفظ التمثيل وحماية منجزات الناس والدفاع عن القضية.

الكلمات المفتاحية