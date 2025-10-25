خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي يوميات أولي البأس | 25 تشرين الأول 2024

عربي ودولي

الرئيس الكولومبي: واشنطن تستهدفني لدعمي فلسطين وفضحي تمويلها لبيغاسوس في كولومبيا
عربي ودولي

الرئيس الكولومبي: واشنطن تستهدفني لدعمي فلسطين وفضحي تمويلها لبيغاسوس في كولومبيا

2025-10-25 12:04
46

كشف الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، عن الأسباب الكامنة وراء التصعيد الأميركي ضده وضد بلاده، مشيرًا إلى مواقفه من فلسطين، وكذلك دور الاستخبارات الأميركية التخريبي في بلاده.

وقال بيترو في تصريحٍ: "اليوم، يُدرجونني في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لأنني أخبرتُ الشعب الكولومبي أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) دفعت لشركة بيغاسوس "الإسرائيلية" للالتفاف على القانون الكولومبي في الأراضي الكولومبية بهدف اعتراض الاتصالات".

وتابع: "وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ارتكبت جريمة في كولومبيا لا يسمح بها القانون الكولومبي".

وكان بيترو قد كشف عام 2024 أن مديرية استخبارات الشرطة الكولومبية (DIPOL) اشترت تطبيق التجسس "الإسرائيلي" بيغاسوس في عام 2021، في سياق الاحتجاجات الوطنية ضد الرئيس السابق، إيفان دوكي، وسياساته الاقتصادية.

لكن الجديد في ما تحدث عنه الرئيس الكولومبي اليوم هو دور الاستخبارات الأميركية التي تواطأت مع شركة التجسس "الإسرائيلية" في استهداف كولومبيا.

وبشأن إدارجه في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، قال بيترو: "لم أقم بأي أعمال تجارية قط وليس لدي دولار واحد في الولايات المتحدة وليس هناك حساب لتجميده".

وأشار إلى أنّ "خلاصة ما يحدث اليوم على الصعيد الدولي ليس سوى أن حكومة الولايات المتحدة قررت اختيار المافيا كحليف لها في كولومبيا، وهاجمت من كان يهاجم المافيا ساعيًا إلى جعل المجتمع الأميركي نفسه يتوقف عن استهلاك الكثير من الكوكايين".

ولفت إلى أنّ رجال أعمال وسياسيين مزيفين حثوا اليمين المتطرف في الولايات المتحدة على فرض عقوبات على كولومبيا وعلى رئيسها، موجّهًا كلامه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول: "يا سيد ترامب، رجال الأعمال والسياسيون المزيفون الذين أصبحوا حلفاءك الآن هم مافيا كولومبيا".

وأكد أنّ ذريعة مكافحة المخدرات التي تختلقها الولايات المتحدة الأميركية التي لم تقلل غراماً واحداً من استهلاك الكوكايين في المدن الكبرى للولايات المتحدة، هي في الواقع برنامج للسيطرة الاستعمارية على دول أميركا اللاتينية، مشددًا على أنّ أميركا اللاتينية ستكون دائمًا حرّة ومستقلة وصاحبة سيادة.

ومن ضمن الأسباب الكامنة وراء التصعيد الأميركي بحق بلاده، قال الرئيس الكولومبي "إنها تكمن في مواقف كولومبيا من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإدانتها لها".

وأضاف أنّ "ترامب ونتنياهو شعرا بالوحدة المطلقة في الأمم المتحدة، لأن الإنسانية ازدرتهما، وانفصلت عنهما، وقالت لهما لا نطيع مرتكبي الإبادة الجماعية".

وفي هذا السياق تابع قائلاً: "وأنا وباسم الشعب الكولومبي بأكمله وضعت بذرة صغيرة في الكفاح الذي خاضه العالم من أجل الإنسانية جمعاء لوقف الإبادة الجماعية، وأعتقد أننا أوقفنا الإبادة الجماعية".

وأشار بيترو إلى أنّ "حكومة ترامب لا يجب أن يُرَد عليها بالركوع، بل يُرَد عليها كما فعلت الإنسانية بالفعل، بالوقوف بحزم والخروج إلى الشارع للدفاع عن حقوق الناس، والديمقراطية".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني كولومبيا
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس الكولومبي: واشنطن تستهدفني لدعمي فلسطين وفضحي تمويلها لبيغاسوس في كولومبيا
الرئيس الكولومبي: واشنطن تستهدفني لدعمي فلسطين وفضحي تمويلها لبيغاسوس في كولومبيا
عربي ودولي منذ ساعة
مادورو: الولايات المتحدة تختلق حربًا جديدة ضدّ فنزويلا 
مادورو: الولايات المتحدة تختلق حربًا جديدة ضدّ فنزويلا 
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مستشار الرئيس البرازيلي: أي تدخّل أميركي في فنزويلا سيشعل أميركا الجنوبية ولن نقبل به
مستشار الرئيس البرازيلي: أي تدخّل أميركي في فنزويلا سيشعل أميركا الجنوبية ولن نقبل به
عربي ودولي منذ 14 ساعة
المحكمة العليا الإسبانية تحقّق في بيع شركة صلب موادًا لمجموعة عسكرية
المحكمة العليا الإسبانية تحقّق في بيع شركة صلب موادًا لمجموعة عسكرية "إسرائيلية"
عربي ودولي منذ 15 ساعة
مقالات مرتبطة
الرئيس الكولومبي: واشنطن تستهدفني لدعمي فلسطين وفضحي تمويلها لبيغاسوس في كولومبيا
الرئيس الكولومبي: واشنطن تستهدفني لدعمي فلسطين وفضحي تمويلها لبيغاسوس في كولومبيا
عربي ودولي منذ ساعة
بين تهديدات توم برّاك وعقدة ساكن السراي… من للبنان؟!
بين تهديدات توم برّاك وعقدة ساكن السراي… من للبنان؟!
نقاط على الحروف منذ ساعة
الصحف الإيرانية: من واشنطن إلى الضفة.. قرارات التصعيد تهزّ الاستقرار العالمي
الصحف الإيرانية: من واشنطن إلى الضفة.. قرارات التصعيد تهزّ الاستقرار العالمي
إيران منذ ساعة
خروقات
خروقات "إسرائيلية" مستمرة.. قصف مدفعي وإطلاق نار في المناطق الشرقية لقطاع غزّة
فلسطين منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة