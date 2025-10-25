Your browser does not support the video tag.

شنّت مسيّرة "إسرائيلية" غارةً جويّة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" في بلدة حاروف قضاء النبطية، قربَ المدرسة الرسميّة، حيث سارعت سيّارات الإسعاف إلى موقع الاستهداف.

وقد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو "الإسرائيلي" على سيارة في بلدة حاروف قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح.

إلى ذلك، يستمر الطيران "الإسرائيلي" في خرق الأجواء اللبنانية، حيث سُجّل منذ ساعات الصباح الأولى تحليق على علوٍّ منخفص فوق مدينة بنت جبيل، كما خرق الطيران المعادي المسيّر على علوٍ متوسط أجواء مدينة بعلبك ودورس والجوار.

