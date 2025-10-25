خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي ما بعد تطبيق AppCloud : العدو "الإسرائيلي" والسيادة الرقمية المفقودة في العالم العربي

لبنان

حزب الله يشيّع الشّهيد هشام خليل في معركة
لبنان

حزب الله يشيّع الشّهيد هشام خليل في معركة

2025-10-25 14:28
37

بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة معركة الجنوبية، الشّهيد المجاهد هشام موسى خليل "حيدر"، بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، شخصيّات وفعّاليّات إلى جانب عائلة الشّهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.

وتقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وجابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه من الشهداء.

الكلمات المفتاحية
شهداء المقاومة الإسلامية الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
وفد فرنسي يلتقي مسؤولي حماس في بيروت: سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني حتى ينال حريته
وفد فرنسي يلتقي مسؤولي حماس في بيروت: سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني حتى ينال حريته
لبنان منذ 10 دقائق
بالصور| ملتقى
بالصور| ملتقى "تحرير الأسرى في إطار سيرورة مواجهة حرب الإبادة ودعم المقاومة" في بيروت
لبنان منذ ساعة
حزب الله يشيّع الشّهيد هشام خليل في معركة
حزب الله يشيّع الشّهيد هشام خليل في معركة
لبنان منذ ساعتين
حزب الله يُكرّم العلماء الشهداء في الجنوب
حزب الله يُكرّم العلماء الشهداء في الجنوب
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
حزب الله يشيّع الشّهيد هشام خليل في معركة
حزب الله يشيّع الشّهيد هشام خليل في معركة
لبنان منذ ساعتين
حزب الله يُكرّم العلماء الشهداء في الجنوب
حزب الله يُكرّم العلماء الشهداء في الجنوب
لبنان منذ ساعتين
غارة
غارة "إسرائيلية" استهدفت سيارة في بلدة حاروف الجنوبية
لبنان منذ ساعتين
حسين ورضا ياسر حب الله.. أخَوَان تقاسما عناء الجراح حتى الشهادة
حسين ورضا ياسر حب الله.. أخَوَان تقاسما عناء الجراح حتى الشهادة
تحقيقات ومقابلات منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة