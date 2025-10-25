أقيم الملتقى التضامني "تحرير الأسرى في إطار سيرورة مواجهة حرب الإبادة ودعم المقاومة" الذي افتتحه المناضل جورج عبد الله، وذلك في مطعم الساحة ـ بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وشارك في الملتقى وفدٌ فرنسيٌّ يضم 81 شخصية من الحقوقيين والناشطين السياسيين والإعلاميين، ممّن كان لهم دورٌ فاعل في حملة تحرير المناضل جورج عبد الله.

وتخلل الملتقى التضامني كلمات لكلٍّ من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الله، والوفد الفرنسي، وجبهة المقاومة اللبنانية.

وكان الوفد الفرنسي وصل أمس الجمعة إلى بيروت للمشاركة في الملتقى ونشاطات أخرى من بينها زيارة مقبرة مجزرة صبرا، وجولة في مخيم برج البراجنة وتجمّع عند روضة القسّام، وزيارة مقبرة الشهداء عند دوار شاتيلا، ولقاء حواري مع حركة حماس في قاعة كلية الدعوة خلف السفارة الكويتية.

كما زار الوفد مواقع استشهاد الأمينين العامين لحزب الله الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في الضاحية الجنوبية، وجال للاطلاع على آثار الدمار الذي خلّفه العدوان "الإسرائيلي".

وتخلل جولة الوفد زيارة لمرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله.

