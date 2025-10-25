خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا بعد تجميد المفاوضات 

لبنان

في النبي شيت وطليا... إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء طريق القدس وميادين الجهاد
لبنان

في النبي شيت وطليا... إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء طريق القدس وميادين الجهاد

2025-10-25 18:04
40
بلال الموسوي - مراسل

107 مقالاً

أحيا حزب الله إلى جانب عائلتي الشهيدين مالك رضوان الموسوي وأحمد علي العموري الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما، بمجلس عزاء حسيني في مقام سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي (رض) في بلدة النبي شيت، بحضور حشد من أهالي البلدة، وذوي الشهداء، وفعاليات حزبية واجتماعية.

استُهلّ المجلس بتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم وثائقي مؤثر استعرض أبرز محطات حياة الشهيدين، ورفقتهما في طريق الجهاد حتى لحظة استشهادهما، ليُختتم المجلس بعزاء حسيني للقارئ السيد عدنان الموسوي، في أجواء من التأثر والوفاء.

وفي بلدة طليا، نظّمت شعبة حزب الله في القطاع الثامن حفلًا تأبينيًا لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهد مهدي أحمد النمر (خميني) الذي ارتقى على طريق القدس، وذلك في منزل والده، بحضور فعاليات بلدية واختيارية واجتماعية وحشد من الأهالي.

تضمّن الحفل تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها مجلس عزاء حسيني بصوت الشيخ محمد نبيل أمهز، قبل أن يُختتم الحفل بقراءة الفاتحة عن روح الشهيد وأرواح شهداء المقاومة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الشهداء معركة أولي البأس
إقرأ المزيد
المزيد
إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء معركة أولي البأس في ميدون
إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء معركة أولي البأس في ميدون
لبنان منذ 7 دقائق
في النبي شيت وطليا... إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء طريق القدس وميادين الجهاد
في النبي شيت وطليا... إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء طريق القدس وميادين الجهاد
لبنان منذ ساعة
من مخيم البداوي.. صرخة وفاء للأسرى وعهد للمقاومة حتّى التحرير
من مخيم البداوي.. صرخة وفاء للأسرى وعهد للمقاومة حتّى التحرير
لبنان منذ ساعة
المقداد: إضعاف المقاومة يعني إضعاف لبنان بأسره
المقداد: إضعاف المقاومة يعني إضعاف لبنان بأسره
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء معركة أولي البأس في ميدون
إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء معركة أولي البأس في ميدون
لبنان منذ 7 دقائق
في النبي شيت وطليا... إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء طريق القدس وميادين الجهاد
في النبي شيت وطليا... إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء طريق القدس وميادين الجهاد
لبنان منذ ساعة
من مخيم البداوي.. صرخة وفاء للأسرى وعهد للمقاومة حتّى التحرير
من مخيم البداوي.. صرخة وفاء للأسرى وعهد للمقاومة حتّى التحرير
لبنان منذ ساعة
بالصور| ملتقى
بالصور| ملتقى "تحرير الأسرى في إطار سيرورة مواجهة حرب الإبادة ودعم المقاومة" في بيروت
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة