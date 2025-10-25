أحيا حزب الله إلى جانب عائلتي الشهيدين مالك رضوان الموسوي وأحمد علي العموري الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما، بمجلس عزاء حسيني في مقام سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي (رض) في بلدة النبي شيت، بحضور حشد من أهالي البلدة، وذوي الشهداء، وفعاليات حزبية واجتماعية.

استُهلّ المجلس بتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم وثائقي مؤثر استعرض أبرز محطات حياة الشهيدين، ورفقتهما في طريق الجهاد حتى لحظة استشهادهما، ليُختتم المجلس بعزاء حسيني للقارئ السيد عدنان الموسوي، في أجواء من التأثر والوفاء.

وفي بلدة طليا، نظّمت شعبة حزب الله في القطاع الثامن حفلًا تأبينيًا لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهد مهدي أحمد النمر (خميني) الذي ارتقى على طريق القدس، وذلك في منزل والده، بحضور فعاليات بلدية واختيارية واجتماعية وحشد من الأهالي.

تضمّن الحفل تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها مجلس عزاء حسيني بصوت الشيخ محمد نبيل أمهز، قبل أن يُختتم الحفل بقراءة الفاتحة عن روح الشهيد وأرواح شهداء المقاومة الإسلامية.

