خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

لبنان

إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء معركة أولي البأس في ميدون
لبنان

إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء معركة أولي البأس في ميدون

2025-10-25 19:39
12
ماهر قمر - مراسل

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

55 مقالاً

أحيا حزب الله وعوائل الشهداء الذكرى السنوية الأولى لشهداء معركة أولي البأس في بلدة ميدون باحتفال تكريمي حاشد في حسينية البلدة، تحدث خلاله نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ السيد فيصل شكر.

الحفل حضره مسؤول حزب الله في البقاع الغربي؛ هشام حسن، ولفيف من العلماء، وفاعليات بلدية واجتماعية، وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي، وتخللته باقة من الأناشيد من وحي المناسبة لفرقة المنشد بشار ملحم، والتي استحضرت معاني التضحية والإيمان، وتقارير عرضت بعضًا من سيرة ووصايا الشهداء.
 استهلّ السيد شكر كلمتَه بالتأكيد على الوفاء للعهد مع الشهداء والقادة، معبِّراً عن «عهدٍ لا يتغيّر ولا يتبدّل» تجاه التضحيات التي قدّمها المجتمع والمقاومة. وأشاد بدور الشهداء كمصدر إلهام للمضي على منهج المقاومة، مشدّداً على أن هذا الالتزام لن يزول، وأن المقاومين سيواصلون حمل راية المقاومة «في كل ميادين الدنيا».

وأكد السيد شكر، أن المقاومة لا تعارض ضرورة وجود دولةٍ قويةٍ قادرةٍ على حماية سيادتها، وشدد على أن الاستعداد والمقاومة يبقيان ركيزةً أساسية.

وتطرّق شكر إلى دور المجتمع المحلي في الحفاظ على ذاكرة الشهداء، مشدّداً على أن التضحية ليست لحظةً عابرةً بل هي دربٌ يستمر عبر الأجيال، وأن مسؤولية الأسرة التربوية والفاعليات المحلية هي نقل هذه القيم والوفاء لدماء الشهداء.

واختتم السيد فيصل شكر كلمته بتجديد العهد والوفاء للشهداء، داعياً الحاضرين إلى الاستمرار في دعم المسيرة والالتزام بالمبادئ «دفاعاً عن الوجود والكرامة».

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله البقاع الغربي معركة أولي البأس
إقرأ المزيد
المزيد
إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء معركة أولي البأس في ميدون
إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء معركة أولي البأس في ميدون
لبنان منذ 7 دقائق
في النبي شيت وطليا... إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء طريق القدس وميادين الجهاد
في النبي شيت وطليا... إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء طريق القدس وميادين الجهاد
لبنان منذ ساعة
من مخيم البداوي.. صرخة وفاء للأسرى وعهد للمقاومة حتّى التحرير
من مخيم البداوي.. صرخة وفاء للأسرى وعهد للمقاومة حتّى التحرير
لبنان منذ ساعة
المقداد: إضعاف المقاومة يعني إضعاف لبنان بأسره
المقداد: إضعاف المقاومة يعني إضعاف لبنان بأسره
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء معركة أولي البأس في ميدون
إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء معركة أولي البأس في ميدون
لبنان منذ 7 دقائق
في النبي شيت وطليا... إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء طريق القدس وميادين الجهاد
في النبي شيت وطليا... إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء طريق القدس وميادين الجهاد
لبنان منذ ساعة
من مخيم البداوي.. صرخة وفاء للأسرى وعهد للمقاومة حتّى التحرير
من مخيم البداوي.. صرخة وفاء للأسرى وعهد للمقاومة حتّى التحرير
لبنان منذ ساعة
بالصور| ملتقى
بالصور| ملتقى "تحرير الأسرى في إطار سيرورة مواجهة حرب الإبادة ودعم المقاومة" في بيروت
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة