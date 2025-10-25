أحيا حزب الله وعوائل الشهداء الذكرى السنوية الأولى لشهداء معركة أولي البأس في بلدة ميدون باحتفال تكريمي حاشد في حسينية البلدة، تحدث خلاله نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ السيد فيصل شكر.

الحفل حضره مسؤول حزب الله في البقاع الغربي؛ هشام حسن، ولفيف من العلماء، وفاعليات بلدية واجتماعية، وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي، وتخللته باقة من الأناشيد من وحي المناسبة لفرقة المنشد بشار ملحم، والتي استحضرت معاني التضحية والإيمان، وتقارير عرضت بعضًا من سيرة ووصايا الشهداء.

استهلّ السيد شكر كلمتَه بالتأكيد على الوفاء للعهد مع الشهداء والقادة، معبِّراً عن «عهدٍ لا يتغيّر ولا يتبدّل» تجاه التضحيات التي قدّمها المجتمع والمقاومة. وأشاد بدور الشهداء كمصدر إلهام للمضي على منهج المقاومة، مشدّداً على أن هذا الالتزام لن يزول، وأن المقاومين سيواصلون حمل راية المقاومة «في كل ميادين الدنيا».

وأكد السيد شكر، أن المقاومة لا تعارض ضرورة وجود دولةٍ قويةٍ قادرةٍ على حماية سيادتها، وشدد على أن الاستعداد والمقاومة يبقيان ركيزةً أساسية.

وتطرّق شكر إلى دور المجتمع المحلي في الحفاظ على ذاكرة الشهداء، مشدّداً على أن التضحية ليست لحظةً عابرةً بل هي دربٌ يستمر عبر الأجيال، وأن مسؤولية الأسرة التربوية والفاعليات المحلية هي نقل هذه القيم والوفاء لدماء الشهداء.

واختتم السيد فيصل شكر كلمته بتجديد العهد والوفاء للشهداء، داعياً الحاضرين إلى الاستمرار في دعم المسيرة والالتزام بالمبادئ «دفاعاً عن الوجود والكرامة».

