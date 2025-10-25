حقق العهد بطل لبنان تسع مرات فوزًا خامسًا تواليًا على التصامن صور 2 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم السبت 25/10/2025 على ملعب الإمام السيد موسى الصدر في بلدة أنصار الجنوبية في المرحلة الخامسة من الدوري العام اللبناني الـ 66 لكرة القدم.

وسجل إصابتي العهد بلال صباغ وشادي حوني في الدقيقتين 16 و45 + 1.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق جويًا فوزًا رابعًا مقابل خسارة واحدة على المبرة 2 - 0. وسجل لجويا وليد شور وحسن معتوق.

