في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، مساء السبت 25/10/2025؛ جراء غارة صهيونية استهدفت سيارة مدنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة صهيونية قصفت سيارة في منطقة النادي الأهلي بالمخيم، ما أدى إلى استشهاد شخص ووقوع عدة إصابات بين المدنيين.

وأكد مستشفى العودة وصول أربع إصابات نتيجة القصف، فيما زعم جيش الاحتلال أنه استهدف أحد قيادات سرايا القدس في المنطقة.

ويأتي هذا الاستهداف في إطار الانتهاكات الصهيونية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال في مدينة شرم الشيخ المصرية في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
