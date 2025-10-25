أكد وزير الخارجية الإيراني؛ عباس عراقتشي أن قنبلة إيران النووية، هي القدرة على القول "لا" بوجه القوى العظمى، مشددًا على أن هذا ما يحدث منذ انتصار الثورة.

وفي تصريح له، أشار عراقتشي إلى أن "المشكلة بين إيران والولايات المتحدة هي هيمنة وغطرسة الطرف الآخر، لكننا قادرون على إدارة العلاقات". وأكد أنه "لا يوجد أساس للثقة بالولايات المتحدة".

وشدد في تصريحاته على ضرورة الحفاظ على رأس المال الاجتماعي.

وأكد عراقتشي على ضرورة الاستعداد الكامل للحرب ومواجهة أي اعتداء، قائلًا: "إذا لم تكن مستعدًا للحرب، فستقع الحرب".

وشدد عراقتشي على أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها، وقال: "لن نتنازل عن حقوق الشعب الإيراني، لكننا مستعدون لأي حل منطقي وعادل"، وأضاف "لا نقبل بدفع أي ثمن أو تقديم تنازلات".

لاريجاني: 45 صاروخًا إيرانيًّا أصاب أهدافًا حساسة للكيان الصهيوني

بدوره، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؛ علي لاريجاني: إن "قواتنا المسلحة الإيرانية أبدعت في الحرب ضد الكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى اعتراف الصهاينة في كتاب "في ظل النار"، أن 45 صاروخًا أطلقتها إيران أصابت أهدافًا حساسة للكيان.

وفي تدوينة على منصة "إكس"، أشار لاريجاني إلى أن هذا الرقم مأخوذ من مصادر "إسرائيلية" رسمية، وليس ادعاءً إيرانيًّا.

