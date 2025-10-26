خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي النائب عز الدين: نحذر من أي دعم خارجي لإعادة الإعمار بشروط سياسية وإملاءات

لبنان

حزب الله وأهالي حاروف شيّعوا الشهيد المجاهد عباس حسن كركي 
لبنان

حزب الله وأهالي حاروف شيّعوا الشهيد المجاهد عباس حسن كركي 

2025-10-26 08:57
54
عامر فرحات - مراسل

14 مقالاً

شيّع حزب الله وأهالي بلدة حاروف والجوار الشهيد المجاهد عباس حسن كركي (أبو جهاد) الذي ارتقى إثر استهدافه من قِبل غارة "إسرائيلية" معادية.

انطلق موكب التشييع من مدخل البلدة بعد أن أُقيمت مراسم تكريمية مهيبة للشهيد حيث أدّت ثُلّة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة للمقاومة، فيما شارك في التشييع شخصيات وفعاليات إلى جانب علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش الشارع الرئيسي للبلدة تتقدّمه صور الشهداء والقادة والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الأكاليل والرايات وسط الهتافات الحسينية والمندّدة بالعدوان "الإسرائيلي" والأميركي، والمؤكدة على مواصلة درب المقاومة حتّى النصر.

وعند جبانة البلدة ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الشهداء معركة أولي البأس
إقرأ المزيد
المزيد
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
لبنان منذ 44 دقيقة
الحاج حسن: المرحلة مرحلة ثبات وصمود وبناء
الحاج حسن: المرحلة مرحلة ثبات وصمود وبناء
لبنان منذ 50 دقيقة
النائب عز الدين: نحذر من أي دعم خارجي لإعادة الإعمار بشروط سياسية وإملاءات
النائب عز الدين: نحذر من أي دعم خارجي لإعادة الإعمار بشروط سياسية وإملاءات
لبنان منذ ساعة
حزب الله وأهالي حاروف شيّعوا الشهيد المجاهد عباس حسن كركي 
حزب الله وأهالي حاروف شيّعوا الشهيد المجاهد عباس حسن كركي 
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
لبنان منذ 44 دقيقة
الحاج حسن: المرحلة مرحلة ثبات وصمود وبناء
الحاج حسن: المرحلة مرحلة ثبات وصمود وبناء
لبنان منذ 50 دقيقة
النائب عز الدين: نحذر من أي دعم خارجي لإعادة الإعمار بشروط سياسية وإملاءات
النائب عز الدين: نحذر من أي دعم خارجي لإعادة الإعمار بشروط سياسية وإملاءات
لبنان منذ ساعة
حزب الله وأهالي حاروف شيّعوا الشهيد المجاهد عباس حسن كركي 
حزب الله وأهالي حاروف شيّعوا الشهيد المجاهد عباس حسن كركي 
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة