خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الصحف الإيرانية: ضغوط الغرب على طهران تفشل مجددًا.. وإيران أكثر قوة وثباتًا

لبنان

النائب عز الدين: نحذر من أي دعم خارجي لإعادة الإعمار بشروط سياسية وإملاءات
لبنان

النائب عز الدين: نحذر من أي دعم خارجي لإعادة الإعمار بشروط سياسية وإملاءات

2025-10-26 09:12
55
عامر فرحات - مراسل

14 مقالاً

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن المقاومة هي قوة للبنان وفخر للبنان وأجمل تاريخ لهذا البلد، لأنّ هذه المقاومة حررت واستطاعت أن تبني سيادة حقيقية، وأن يكون لبنان صاحب قرار حر مستقل.
 
كلام عز الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي للشهيد عيسى كربلا في بلدة عين قانا بحضور شخصيات سياسية واجتماعية وتربوية وعلمائية.

وقال عز الدين إن "أميركا تمارس ضغوطات لأجل مصالح "إسرائيل"، وكلّ ما تريده انتزاع القدرة والقوّة التي يمتلكها لبنان، والمقاومة واحدة من هذه القدرات، لذلك تريد أن تجعل لبنان عاجزًا بالكامل أمام العدوّ الصهيوني، وعندما يعجز لبنان عن المواجهة حينها اليوم التالي سيكون اجتياحًا للبنان، فلا يفكرن أحد أن الأطماع الصهيونية انتهت، ورأينا ماذا فعلوا بسورية، بعد تدمير قدراتها تم اجتياحها".
 
وحول مسألة إعادة الإعمار، قال عز الدين: إن "الإعمار هو المسؤولية الوطنية للدولة، وعليها أن تذهب وتؤمن الأموال وتستطيع ضمن موازنة 2026 أن تضع مبلغًا من المال تستطيع من خلاله، على الأقل، أن تقوم بخطوة تمكّن الناس من الثقة بهذه الحكومة بأنها وضعت بندًا بالموازنة لإعادة الاعمار، وخاصة أنها أخذت الثقة على أساس البرنامج الذي وضعته وهو إخراج العدوّ ووقف العمليات وإعادة الاعمار". 

وأضاف "أما إذا كانت أموال إعادة الإعمار من أجل ابتزاز لبنان، فنحن نحذر من أي دعم يأتي من الخارج عربيًا أو دوليًا بشروط سياسية وإملاءات يفرضها الخارج على لبنان وضد مصالح لبنان بسيادته وقراراته، فهذا أمر مرفوض ولبنان لن يقبل به". 

وختم النائب عز الدين بالقول: "نحن نريد بناء ما هدمه العدوّ من الأموال التي ندفعها كمواطنين (ضرائب للدولة)، ومن خلال اقتطاع جزء ولو 10% من الموازنات للوزارات، والذي يريد الدفع من الخارج من دون شروط سياسية فأهلًا وسهلًا به، وأما غير ذلك فغير مقبول". 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله إعادة الإعمار الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
لبنان منذ 44 دقيقة
الحاج حسن: المرحلة مرحلة ثبات وصمود وبناء
الحاج حسن: المرحلة مرحلة ثبات وصمود وبناء
لبنان منذ 50 دقيقة
النائب عز الدين: نحذر من أي دعم خارجي لإعادة الإعمار بشروط سياسية وإملاءات
النائب عز الدين: نحذر من أي دعم خارجي لإعادة الإعمار بشروط سياسية وإملاءات
لبنان منذ ساعة
حزب الله وأهالي حاروف شيّعوا الشهيد المجاهد عباس حسن كركي 
حزب الله وأهالي حاروف شيّعوا الشهيد المجاهد عباس حسن كركي 
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
لبنان منذ 44 دقيقة
الحاج حسن: المرحلة مرحلة ثبات وصمود وبناء
الحاج حسن: المرحلة مرحلة ثبات وصمود وبناء
لبنان منذ 50 دقيقة
النائب عز الدين: نحذر من أي دعم خارجي لإعادة الإعمار بشروط سياسية وإملاءات
النائب عز الدين: نحذر من أي دعم خارجي لإعادة الإعمار بشروط سياسية وإملاءات
لبنان منذ ساعة
حزب الله وأهالي حاروف شيّعوا الشهيد المجاهد عباس حسن كركي 
حزب الله وأهالي حاروف شيّعوا الشهيد المجاهد عباس حسن كركي 
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة