اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة الأحد 26 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بالمساعي الأوروبية والأميركية المستمرة وبأنماط مختلفة للضغط الأقصى على إيران من نواحٍ اقتصادية ونفسية وغيرها، وفي المقابل أكدت الصحف في مقالاتها أن هذه السياسات، ما دامت ناشئة من إطارٍ ذهنيٍّ خاطئ في فهم النسيج الإيراني، فإنها لم تصل سابقًا إلى نتيجة، ولن تصل.

الرد الأسود لمجموعة العمل المالي

كتبت صحيفة جام جم: "أبقت مجموعة العمل المالي (FATF) طهران على قائمة الدول عالية المخاطر في بيانها الأخير الصادر في ختام جلستها العامة في باريس (22-24 تشرين الأول/أكتوبر 2025). هذا القرار، رغم إقرار مشاريع قوانين للانضمام إلى اتفاقيات باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب بناءً على طلب الحكومة ومجمع تشخيص مصلحة النظام، والتنفيذ الكامل لـ41 بندًا من بنود خطة عمل المجموعة، يعكس عمق التحديات السياسية والأيديولوجية التي تواجهها هذه الهيئة الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في تعاملها مع إيران.

ومن المثير للاهتمام، في الوقت نفسه، أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية رفعت أسماء أربع دول أفريقية، هي جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو، من القائمة الرمادية، الأمر الذي أثار انتقادات لاذعة من الخبراء. ويعود تاريخ تفاعل إيران مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية إلى ما يقرب من عقدين من الزمن، عندما أدرجتها المنظمة في القائمة السوداء لما وصفته بـ "قصور نظامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وكان هذا الإدراج جزءًا من ضغوطٍ غربية أوسع نطاقًا على إيران في سياق العقوبات النووية ووصول طهران إلى الأنظمة المالية العالمية مثل "سويفت".

وفي عهد الشيخ حسن روحاني، وبالتزامن مع قبول خطة العمل الشاملة المشتركة، قبلت إيران التزامًا سياسيًا رفيع المستوى بتنفيذ مطالب مجموعة العمل المالي الـ41، التي شملت إصلاح القوانين المحلية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية، والانضمام إلى اتفاقيات رئيسية. ومع ذلك، تباطأ التقدم بسبب الخلافات حول تعريفات "الإرهاب والجريمة المنظمة"، التي غالبًا لا تتوافق مع سياسات إيران ومحور المقاومة.

[...] غالبًا ما تتوافق تعريفات "الإرهاب" في معايير مجموعة العمل المالي مع القرارات الغربية وترفض بشدة إعفاء إيران من مقاومة الاحتلال. هذا في حين أن أكثر من 70 في المائة من تمويل "داعش" جاء من مصادر غربية، إلا أن مجموعة العمل المالي ركزت على إيران. لذلك، لا ينبغي أن نتوقع أن تتمكن إيران من الحصول على تنازلات مقابل قبول مطالب الغرب".

مأزق استراتيجية الضغوط الغربية

كتبت صحيفة رسالت: "على مدى العقود الخمسة الماضية، حلّل صانعو القرار الغربيون واقع إيران في إطارٍ من النماذج والقوالب النمطية الخاصة بهم؛ صورٌ كانت نتاجًا لرؤية حقبة الحرب الباردة للدول غير المنحازة وتكررت حتى يومنا هذا.

منذ البداية، حاولت العديد من العواصم الغربية قياس جمهورية إيران الإسلامية ليس بناءً على حقيقة القوة، بل على مُثُلها الذهنية الخاصة؛ مُثُل غالبًا ما تشكلت من خلال افتراض عدم استقرار النظام السياسي الإيراني وإمكانية تغيير سلوكه تحت ضغطٍ خارجي.

من هذا المنظور، وُلدت سياسة الضغط الأقصى، وهي استراتيجية تم اختبارها عدة مرات على مدار السنوات الماضية وفشلت في كل مرة. أحدث مثال واضح على ذلك هو عملية "سناب باك" الفاشلة ضد إيران.

[...] كانت هذه المحاولة لاستعادة الضغط الدولي على إيران من قبل الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا). وهو إجراء كان من المفترض أن يقدم وجهًا مُعاد بناؤه لنفس سياسة الاحتواء في شكل القانون الدولي. لكن النتيجة كانت عكس ذلك. لم يكن ما تحقق عودةً للإجماع العالمي، بل شقاقًا عميقًا بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. شككت الصين وروسيا في الشرعية القانونية لتحرك الغرب منذ البداية، واعتبرتا العقوبات متعددة الأطراف التي تطالب بها واشنطن غير فعالة. من ناحية أخرى، قضى انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 والانهيار الفعلي لخطة العمل الشاملة المشتركة على الأساس القانوني لهذه العملية تمامًا.

[...] إن فشل آلية "سناب باك" كان في الواقع فشلًا لأيديولوجية الضغط؛ أيديولوجية افترضت أن الجمهورية الإسلامية لا تزال الطرف الضعيف نفسه الذي كانت عليه في التسعينيات.

[...] لقد شهدت سياسة الضغط الأقصى تغييرًا في المظهر، ولكن ليس في الجوهر منذ إدارة ترامب. تتحدث الحكومات الأميركية وحتى الأوروبية اللاحقة عن الحوار ظاهريًا، ولكن في أعماق قراراتها ما زالت تسعى إلى الهدف القديم نفسه المتمثل في احتواء قوة إيران. ونتيجة هذا التناقض هي "مأزق دبلوماسي". فشلت محادثات فيينا في حل هذا التناقض، والآن أصبحت محادثات القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والغرب معرضة للخطر أيضًا. والحقيقة هي أنه إذا لم يتخلَّ الغرب عن مطالبه غير المقبولة — وهي العودة إلى الظروف التي سبقت التقدم النووي الإيراني وفرض قيودٍ غير متوازنة — فإن هذه المحادثات ستكون محكومًا عليها بالفشل، تمامًا مثل خطة العمل الشاملة المشتركة. لم تعد طهران في وضعٍ يسمح لها بقبول التراجع عن موقعها المتفوق في المعادلة الإقليمية والدولية لإرضاء القوى العظمى.

[...] إن أي إصرار على استعادة الظروف التي كانت قائمة قبل التقدم الرئيسي لإيران في التطورات النووية والصاروخية والسياسات الإقليمية لن يؤدي إلا إلى تعميق الخلاف وتقويض المكانة الدبلوماسية للغرب. في المقابل، قد يكون دخول مرحلة جديدة من التفاعل القائم على الاحترام المتبادل نقطة انطلاقٍ لإعادة بناء الثقة والاستقرار النسبي في العلاقات بين طهران والغرب.

[...] أخيرًا، تُعدّ الإخفاقات المتتالية لمشروع الضغط الأقصى، بدءًا من فرض عقوبات شاملة وصولًا إلى الفشل المُكلف في تطبيق آلية "سناب باك"، دليلًا واضحًا على أن عصر السياسات القائمة على الإذلال والأحادية الجانب ضد إيران قد ولّى. يواجه الغرب الآن واقعًا كان يهرب منه لسنوات: إيران قوية ذات مبادرة على الساحتين الإقليمية والعالمية. لم يعد بالإمكان تجاهل هذا الواقع بالتهديدات والعقوبات. ما يحتاج الغرب إلى فهمه هو أن طريق التفاعل الفعّال لا يكمن في الضغط، بل في قبول الحقائق الجديدة".

ثورة في أميركا؟

كتبت صحيفة وطن أمروز: "من أبرز، وربما أهم، التوجهات في وسائل الإعلام ومراكز الفكر الأميركية في الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد اغتيال تشارلي كيرك، القلق من تصاعد العنف في الولايات المتحدة. وقد أصبح هذا الموضوع مصدر قلقٍ بالغٍ لدرجة أن معهد "ستيمسون" المرموق، اعتبر في مقالٍ مهم، مسألة العنف السياسي في الولايات المتحدة أشبه بتوجهٍ يؤدي إلى ثورة اجتماعية. هذا العنف، إلى جانب الاحتجاجات الأخيرة واغتيال كيرك، واستخدام ترامب المتزايد وغير المبرر للقوة العسكرية لقمع المجال العام، زاد من المخاوف بشأن تصاعد العنف بشكلٍ لا يمكن السيطرة عليه.

[...] لقد أصبح الوضع في الولايات المتحدة مزريًا إلى درجة أن الانتخابات في هذا البلد أصبحت مصدرًا للشك، حيث أظهر استطلاع أجرته الجمعية الأميركية لعلم النفس أن انتخابات عام 2024 كانت مصدرًا كبيرًا للتوتر في حياة الأميركيين.

وأعرب أكثر من 7 من كل 10 بالغين (72٪) عن قلقهم من أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى العنف.

[...] هناك عدة أسباب لتصاعد العنف بين اليمين والمجتمع الأميركي، ولعل أهمها هو الشعور بالتهميش والانتماء إلى الأقليات. يجمع المتطرفون اليمينيون على اعتقادهم بأنهم، كرجالٍ مسيحيين بيض، يفقدون نفوذهم الثقافي ومكانتهم لصالح مجموعاتٍ أخرى، بما في ذلك النساء والأقليات العرقية والمجتمعات السوداء. كما أن المخاوف من فقدان المكانة الاقتصادية جزء من هذا العداء، وهذه المخاوف ليست بلا أساس. يتزايد عدم المساواة في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى.

[...] لا تتطلب الثورات انتفاضاتٍ واسعة النطاق. فقد جُرّت ألمانيا وإيطاليا إلى الفاشية والديكتاتورية من خلال التلاعب بالانتخابات والترهيب السياسي. كان انهيار الاتحاد السوفياتي سلميًا إلى حدٍّ كبير، نتيجةً لركود الاقتصاد وفشل إصلاحات غورباتشوف والانقسامات بين الجمهوريات السوفياتية. ربما تكون الانقلابات هي الطريقة الأكثر ترجيحًا لبدء ثوراتٍ عنيفة.

[...] وفي اجتماعٍ عسكري عُقد مؤخرًا، أبلغ ترامب المسؤولين العسكريين بضرورة الاستعداد لمواجهة العدو الداخلي، وهي عبارة مُرعبة ذات تاريخٍ حافل. علاوة على ذلك، يُرسل عفو ترامب عن المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول إشارةً خطيرة يمكن تفسيرها على أنها تأييدٌ لانقلابٍ فاشل. ولعل تجاهل هذه التحذيرات هو الدرس الأكبر: إنه السبب الرئيسي وراء حدوث الانقلابات والثورات".

