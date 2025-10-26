أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن المرحلة التي نمر بها هي مرحلة ثبات وصمود وبناء، مشددًا على أن المقاومة باقية ما دام العدو "الإسرائيلي" يشكل تهديدًا للبنان والمنطقة.

وقال الحاج حسن، خلال لقاء سياسي في منزل جريس حرب في بلدة سرعين الغربية، بحضور عدد من فعاليات البلدة، إن "العدو "الإسرائيلي" لا يريد لبنان قويًا، بل يسعى إلى تفكيكه وإضعافه وجرّه نحو التطبيع".

وأضاف أن "العدو "الإسرائيلي" لا أمان له، وسورية (..) تتعرض يوميًا لاعتداءات وانتهاكات لسيادتها، كما أن "إسرائيل" تتدخل في تفاصيل الداخل السوري بشكل مستمر"، مؤكدًا أن "سيادة لبنان ما زالت مستباحة في ظل غياب الجدية في ردع العدوان سياسيًا".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تطرح أحيانًا بعض الحلول، لكن "الإسرائيلي" يرفضها لأنها لا تحقق مصالحه"، معتبرًا أن هذا "السلوك يكشف مدى الترابط بين المشروعين الأميركي و"الإسرائيلي" في المنطقة".

وفي الشأن الداخلي، أشار الحاج حسن إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة جزء من المعركة السياسية، موضحًا أن هناك محاولات لتعديل القانون الانتخابي، "لكننا نعمل على إبقائه كما هو"، مؤكدًا أن التحالف الثنائي الوطني ثابت ولا يتزعزع، داعيًا إلى خوض الاستحقاق المقبل بجدية ومسؤولية.

أما على المستوى الإقليمي، فرأى أن الحرب على إيران توقفت لأن التوازن في القوة تحقق، ما أجبر العدو "الإسرائيلي" على وقف إطلاق النار.

وختم الحاج حسن مؤكدًا أن الثبات والصمود والبناء هي عناوين المرحلة المقبلة، داعيًا إلى التمسك بخيار المقاومة والوحدة الوطنية في مواجهة التحديات.

