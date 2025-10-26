رعى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد حفل افتتاح مشروع الطاقة الشمسية لبئر بلدة شعت، الذي نظمته البلدية، وتضمن تركيب مضخة جديدة بقوة 125 حصانًا، وحقل ألواح طاقة شمسية يضم 390 لوحًا مع كامل تجهيزاته، بلغت كلفته الإجمالية نحو 181 ألف دولار.

وخلال كلمته في المناسبة، أكد المقداد أنّ العدو "الإسرائيلي" يرتكب جرائم يومية بحق اللبنانيين، مشيرًا إلى استشهاد أحد المواطنين من أقرباء الشهيد كركي الذي استشهد قبله خلال محاولته إنقاذ أحد الأشخاص جراء الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة.



وانتقد المقداد الصمت الرسمي حيال هذه الاعتداءات، قائلاً إن "اللبنانيين كانوا ينتظرون من الحكومة، ومن وزارة الخارجية تحديدًا، موقفًا واضحًا يدين العدو "الإسرائيلي"، لكن للأسف لم يصدر أي بيان في هذا الاتجاه، وكأن دماء اللبنانيين لا تعنيهم".

وأضاف أنّ "المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات"، مؤكدًا أنّ "لا قوة في العالم يمكن أن تثنيها عن الاستمرار في مسيرتها لحماية الوطن وصون سيادته ووحدته، ومواجهة كل محاولات الفتنة الداخلية".

ودعا المقداد إلى الإسراع في اتخاذ قرار بإعادة إعمار الجنوب، مشددًا على ضرورة السماح بدخول التمويل الخارجي ودعم التمويل الداخلي عبر الموازنة العامة، قائلاً إنه "لا يمكن القبول بموازنة لا تتضمن تمويلًا لإعمار الجنوب، وإذا فُرضت موازنة من دون ذلك فسيتم رفضها".

وختم المقداد بالتأكيد على وحدة الموقف بين حزب الله وحركة أمل في مختلف الملفات الوطنية، نافيًا أي حديث عن تباين أو تمايز بينهما، وقال إن "الموقف واحد في السياسة، وفي الحكومة، وفي المجلس النيابي، وفي الميدان، ولا يوجد موقفان ولا تمايز ولا تباين، نقطة على السطر".

