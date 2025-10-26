لم يعد الخط الأصفر هو الحدّ الفاصل بين الموت والحياة للنازحين الفلسطينيين الناجين من المحرقة التي استمرّت على مدار عامين، إذ تصاعدت الخروقات "الإسرائيلية" أكثر من أي وقت مضى في قطاع غزّة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، صباح الأحد 26/10/2025، أنّ مدفعية الاحتلال أطلقت نيرانها شرقي مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع، فيما تواصلت عمليات القصف شرقي خان يونس جنوبي القطاع، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية استهدف مراكب الصيادين قبالة سواحل مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية بأنّ طائرة مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت سيارة في مخيم النصيرات وسط القطاع مساء السبت 25/10/2025، ما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين.

وزعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف أحد عناصر سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بدعوى تخطيطه لتنفيذ هجوم وشيك.

واستشهدت طفلة وأُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء أمس السبت، في إثر انهيار مبنىً متضرر في مدينة غزّة، وهو ما يعكس حجم الخطر الذي تُمثّله المباني المدمّرة أو الآيلة للسقوط نتيجة العدوان "الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، أُصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف "إسرائيلي" استهدف سيارة في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وتواصل المدفعية "الإسرائيلية" قصف المناطق الشرقية لقطاع غزّة، في ما نسف جيش الاحتلال منازل للمدنيين شرق حيّ الشجاعية شرقي مدينة غزّة.

كما أطلقت طائرة مسيّرة صهيونية النار بشكل مكثّف شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

وأمس، صرّح مسؤول لجان الصيادين في قطاع غزة، زكريا بكر بأنّ "الاحتلال يواصل استهداف صيادي غزة، حيث اعتقل 10 منهم وألقى 7 في البحر"، مضيفًا أنّ "الاحتلال يعمل على تدمير شامل لمراكب الصيادين".

وقالت وزارة الصحة في غزّة إنّ مستشفيات القطاع استقبلت 19 شهيدًا، بينهم أربعة جراء استهداف مباشر، و15 جرى انتشالهم من مناطق مختلفة في القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في القطاع، باستشهاد 93 فلسطينيًا وإصابة 324 آخرين، بالإضافة إلى انتشال جثامين 464 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في حصيلةٍ غير نهائية.

وبحسب الوزارة، بلغت حصيلة العدوان الصهيوني 68,519 شهيدًا و170,382 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

