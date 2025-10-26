يواصل العدو الصهيوني اعتداءته اليومية على السيادة اللبنانية حيث أغارت مسيّرة صهيونية، ظهر الأحد 26/10/2025 على سيارة في بلدة الناقورة، فيما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة أدّت لارتقاء شهيد.

وفي البقاع أيضًا، أغارت مسيّرة صهيونية على سيارة في بلدة النبي شيت على طريق السهل ما أدى لارتقاء شهيد.

وفي السياق ذاته، استهدفت مسيّرة صهيونية معادية فجر اليوم الأحد حفارة في منطقة المعاقب في بلدة بليدا. كما ألقت محلّقة صهيونية، صباح اليوم، قنبلة صوتية في اتجاه بلدة عيتا الشعب.

من جهة ثانية، أصيب مواطن بجروح بانفجار من مخلفات الحرب في بلدة عيترون.

وكان أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة العدو الصهيوني (مساء أمس السبت 25/10/2025) على دراجة نارية في بلدة القليلة قضاء صور أدت إلى ارتقاء شهيد.

إلى ذلك، خرق الطيران المسير المعادي، بشكل مكثف، أجواء الجنوب اللبناني وحلّق فوق صور والقرى المحيطة.

الكلمات المفتاحية