أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اختبارات صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح العامل بالطاقة النووية قد اكتملت بنجاح، مؤكدًا أن هذا النظام "فريد من نوعه ولا مثيل له في العالم"، وأن الأهداف الرئيسية للاختبار قد تحققت.

وأفاد رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن الاختبار الذي أُجري في 21 تشرين الأول/أكتوبر شهد قطع الصاروخ مسافة 14 ألف كيلومتر، مشيرًا إلى أن هذا ليس الحد الأقصى لمداه.

كما أكد غيراسيموف أن الصاروخ أثبت قدرته على تجاوز أنظمة الدفاع الصاروخي.

وأوضح بوتين أن هناك عملًا إضافيًا لا يزال مطلوبًا قبل إدخال الصاروخ إلى الخدمة القتالية رسميًا.

بدوره، أكد الكرملين أن القوات المسلحة الروسية سترد بقوة على محاولات ضرب عمق روسيا.

وقال "كلام الرئيس بوتين حول الرد الصاعق على محاولات توجيه ضربات إلى العمق الروسي واضح تمامًا".

