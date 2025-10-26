خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد زين العابدين فتوني في الحلوسية

لبنان

مقابلة سماحة الشيخ نعيم قاسم على قناة المنار بمناسبة مرور عام على تولّيه الأمانة
لبنان

مقابلة سماحة الشيخ نعيم قاسم على قناة المنار بمناسبة مرور عام على تولّيه الأمانة

2025-10-26 19:32
123

 

 

22:15 |
الشيخ قاسم: الدولة اليوم هي مسؤولة عن عملية الدفاع ومنع العدوان ومنذ ذلك الوقت لا يستطيع أحد أن يسألنا لماذا لا تردّون على الاعتداءات
22:14 |
الشيخ قاسم: قبل معركة أولي البأس كانت المقاومة متصدّية للدفاع وبعد الاتفاق سلّمنا الأمانة للدولة
22:12 |
الشيخ قاسم: استمرار الضغوط الأميركية و"الإسرائيلية" بهذا الشكل يهدف إلى أن تأخذ أميركا في السياسة ما لم تستطع "إسرائيل" أخذه بالحرب
22:11 |
الشيخ قاسم: أنا أنصحهم وحتى وهم أعداء اذهبوا وطبّقوا الاتفاق الذي حصل والكلّ "بيطلع ربحان"
22:10 |
الشيخ قاسم: هناك قدر من الردع موجود قد لا يمنع الحرب لكنّه يمنع تحقيق الأهداف
22:09 |
الشيخ قاسم: لا نتيجة معنا لن يستطيعوا أن يحقّقوا معنا شيئًا
22:08 |
الشيخ قاسم: "اسرائيل" وأميركا هم من يتسبّبون بالمشكلة
22:05 |
الشيخ قاسم: الذي يمتلك الإرادة ويتوكّل على الله لن تنقطع به السبل ويظلّ يجد السبل من أجل الاستمرارية
22:01 |
الشيخ قاسم: نحن مستمرّون في موضوع التحقيقات وسنعلن عن النتائج في وقتها للناس
22:00 |
الشيخ قاسم: ليس لدينا قرار بالمبادرة الى قتال ولكن اذا فرض علينا سنقاتل العدو حتى لو لم يبقَ فينا رجل وامرأة
22:00 |
الشيخ قاسم: نحن في موقع الدفاع ولن نتخلّى عنه
21:58 |
الشيخ قاسم: نحن والرئيس بري لدينا وجهة نظر واحدة ومُتقاطعون بالحرص على الطائفة ولبنان والمقاومة وقواعدنا واحدة
21:56 |
الشيخ قاسم: يُشهد للرئيس بري التفاعل والتعاون الدائم
21:55 |
الشيخ قاسم: ما أسّسه سيد شهداء الأمة في العلاقة مع الرئيس بري الآن بالمستوى نفسه
21:53 |
الشيخ قاسم: العلاقة مع الرئيس بري ممتازة جدًا وخلال فترة العدوان كنّا على تنسيق دائم
21:53 |
الشيخ قاسم: أهمّ محطّة في العلاقة مع الرئيس بري خلال الحرب كانت مرحلة اتفاق وقف إطلاق النار
21:51 |
الشيخ قاسم: لا عزّة في المنطقة إلّا بالمقاومة واختلال ميزان القوى هو مرحلة لا يمكن عزلها عن المراحل الأخرى
21:50 |
الشيخ قاسم: نحن لا نأخذ شعبنا لخيارات سيّئة بل نأخذهم إلى خيارات عظيمة
21:48 |
الشيخ قاسم: لسنا من يفعل الحرب بل نحن حالة دفاعية ونواجه عدوًا يسعى لإبادتنا ويحتل الأرض
21:46 |
الشيخ قاسم: المقاومة ليس قتالًا على الساحة بل حبّ وموقف ودعم مالي وخدمة اجتماعية
21:44 |
الشيخ قاسم: الناس هم الرقم واحد في المعركة قبل الأمين العام والمقاومين ولدينا أناس لا يُقدّرون بثمن
21:42 |
الشيخ قاسم للمجاهدين: أنتم أعطيتمونا زخمًا ودفعًا للأمام
21:42 |
الشيخ قاسم للمجاهدين: أنا جزءٌ منكم وأتمنى أن أكون جنديًا معكم في الميدان
21:38 |
الشيخ قاسم: الأساس في استمرارية المقاومة هو الإيمان والإرادة والسلاح هو من المكمّلات
21:37 |
الشيخ قاسم: الأساس ليس السلاح بل الإيمان والإرادة وحتى بالأجنّة موجود
21:36 |
الشيخ قاسم: التعافي هو في كل الجمهور الذي ظهر في التشييع المليوني والكشاف الذي يصنع المستقبل
21:33 |
الشيخ قاسم: المجاهدون منعوا احتمال أن تصل "إسرائيل" إلى الليطاني وبيروت وأن تحقّق أهدافها
21:32 |
الشيخ قاسم: المجاهدون رسموا معركة البأس الذي سيستمرّ إلى يوم القيامة
21:31 |
الشيخ قاسم: مئات من المقاومين الأسطوريين أوقفوا تقدّم 75 ألف جندي "إسرائيلي"
21:31 |
الشيخ قاسم: شهادة السيد أعطت زخمًا إضافيًا للمُجاهدين
21:27 |
الشيخ قاسم: لا أحد سيسلّم الراية لصاحب الأمر والزمان (عج) إلّا نحن
21:25 |
الشيخ قاسم: مُشاركتنا في معركة الإسناد في محلّها ولو تكرّر الأمر لكرّرناه
21:24 |
الشيخ قاسم: كنّا مُقتنعين 100% بقرار إسناد غزة
21:22 |
الشيخ قاسم: لدينا من القوة ما لدينا
21:20 |
الشيخ قاسم: الآن أصبح التكتيك مختلفًا ولا نعرض ما لدينا من قوّة أو فائض قوّة
21:19 |
الشيخ قاسم: فائض القوة أتى ثماره من 2006 حتى 2023 وردع "إسرائيل" كان بسبب فائض القوة
21:17 |
الشيخ قاسم: في معركة أولي البأس بدأنا ننتقل إلى مرحلة جديدة اختلفت فيها الأدوات والقيادة وتقبّل الجمهور
21:16 |
الشيخ قاسم: إيلام العدو هدف واقعي يمكن الوصول إليه
21:15 |
الشيخ قاسم: في الحرب كنّا نعتمد على الخبرات التي تقدّم الاقتراحات
21:13 |
الشيخ قاسم: بعد شهادة السيد نصر الله قصفنا "معاليه أدوميم" الواقعة ضمن منطقة القدس المحتلة
21:13 |
الشيخ قاسم في موضوع الردّ على اغتيال سماحة السيد نصر الله: قُمنا بما يلزم وبما نقدر عليه
21:12 |
الشيخ قاسم: في البداية كنّا نتابع المعركة بقدرة مُنخفضة عن القدرة الأولى
21:11 |
الشيخ قاسم: الضربة التي حصلت في 23 أيلول 2024 بلغت 1600 غارة ويومها ارتقى 550 شهيدًا وهي كانت مؤثّرة واغتيال القيادات لعب دورًا في إنقاص الجهوزية
21:09 |
الشيخ قاسم: خلال الحرب كانت هناك منظومة قيادة سيطرة سياسية وعسكرية في آنٍ معًا
21:07 |
الشيخ قاسم: استهداف منزل نتنياهو الذي حصل كان إنجازًا استخباريًا
21:07 |
الشيخ قاسم: قصف "تل أبيب" تمّ بناءً على قرار سياسي
21:03 |
الشيخ قاسم: عملية التواصل والإدارة والقرار بين الأمين العام والقيادة العسكرية كانت قائمة في قيادة معركة أولي البأس
20:58 |
الشيخ قاسم: أنا مع قول أمير المؤمنين (ع) كفى بالله حارسًا
20:56 |
الشيخ قاسم: الإمام الخامنئي قدّم كلّ أشكال الدعم وكان عنده متابعة تفصيلية لمجريات المعركة ونتائجها ومستوى الحاجات
20:54 |
الشيخ قاسم: حزب الله أدار المعركة بقيادته وقياداته والشورى ومتابعة من المجاهدين والمجاهدات
20:53 |
الشيخ قاسم: استعدنا العافية سريعًا وملأنا المراكز المختلفة وكانت الإدارة فعّالة من كلّ الإخوان
20:53 |
الشيخ قاسم: مرّ علينا 10 أيام صعبة من 27 /9 الى 7 /10 وبعدها انتظمت الأمور
20:51 |
الشيخ قاسم: ليس صحيحًا أن الإيرانيين أداروا المعركة
20:50 |
الشيخ قاسم: اختاروني الإخوان في 9 تشرين الأول 2024 أمينًا عامًا
20:49 |
الشيخ قاسم: استلمتُ مباشرة المسؤولية بعد استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله وتحدثُت مع السيد هاشم صفي الدين كي ينسّق في الأمور العسكرية وأنا في الأمور السياسية
20:47 |
الشيخ قاسم: لم أقبل مغادرة لبنان في الحرب واعتبرتُ تكليفي وواجبي أن أبقى
20:45 |
الشيخ قاسم: هذا الحزب لا يُدار بشخص واحد ولم أشعر بأنني كنتُ وحيدًا وتشاورت مع أعضاء الشورى بالقرارات ومع القيادات العسكرية
20:45 |
الشيخ قاسم: انجازات معركة أولي البأس هي انجازات المقاومة وليست انجازات فرد واحد
20:41 |
الشيخ قاسم: صحيح أنا استشهادي لكنّ كلّ من في حزب الله استشهاديون
20:41 |
الشيخ قاسم: هذا الخطّ يصنع الاستشهاديين
20:39 |
الشيخ قاسم: حزب الله بعد هذه الضربة القاسية جدًا تجوهر أكثر
20:38 |
الشيخ قاسم: نحن لا نتعب ومن غير الطبيعي الذهاب للاستسلام بسبب التعب وكل مسيرة حزب الله صلبة ومستمرة
20:38 |
الشيخ قاسم: نحن صامدون ومستمرون
20:36 |
الشيخ قاسم: المقاومة هي مشروع ومنهج لكلّ الحياة بداية ونهاية
20:35 |
الشيخ قاسم: نحن جماعة ملتزمة بالإسلام المحمّدي الأصيل وهو أن يكون الانسان قد اختار منهجًا لحياته أي منهج إيماني فكري سياسي اجتماعي
الكلمات المفتاحية
الشيخ نعيم قاسم الامين العام لحزب الله
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد محمد عربية في القليلة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد محمد عربية في القليلة
لبنان منذ 49 دقيقة
الشيخ قاسم: استهداف منزل نتنياهو تم بفعل استخباري دقيق وقصف
الشيخ قاسم: استهداف منزل نتنياهو تم بفعل استخباري دقيق وقصف "تل أبيب" كان بقرار سياسي
لبنان منذ ساعة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد زين العابدين فتوني في الحلوسية
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد زين العابدين فتوني في الحلوسية
لبنان منذ ساعتين
مقابلة سماحة الشيخ نعيم قاسم على قناة المنار بمناسبة مرور عام على تولّيه الأمانة
مقابلة سماحة الشيخ نعيم قاسم على قناة المنار بمناسبة مرور عام على تولّيه الأمانة
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الشيخ قاسم: استهداف منزل نتنياهو تم بفعل استخباري دقيق وقصف
الشيخ قاسم: استهداف منزل نتنياهو تم بفعل استخباري دقيق وقصف "تل أبيب" كان بقرار سياسي
لبنان منذ ساعة
مقابلة سماحة الشيخ نعيم قاسم على قناة المنار بمناسبة مرور عام على تولّيه الأمانة
مقابلة سماحة الشيخ نعيم قاسم على قناة المنار بمناسبة مرور عام على تولّيه الأمانة
لبنان منذ ساعتين
بالفيديو | يا شيخنا وأميننا... لبّيكَ يا قاسم
بالفيديو | يا شيخنا وأميننا... لبّيكَ يا قاسم
لبنان منذ 3 ساعات
إطلالة للشيخ قاسم مساء الأحد 26/10/2025 عبر شاشة المنار
إطلالة للشيخ قاسم مساء الأحد 26/10/2025 عبر شاشة المنار
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة