لبنان
لبنان
مقابلة سماحة الشيخ نعيم قاسم على قناة المنار بمناسبة مرور عام على تولّيه الأمانة
22:15 |الشيخ قاسم: الدولة اليوم هي مسؤولة عن عملية الدفاع ومنع العدوان ومنذ ذلك الوقت لا يستطيع أحد أن يسألنا لماذا لا تردّون على الاعتداءات
22:14 |الشيخ قاسم: قبل معركة أولي البأس كانت المقاومة متصدّية للدفاع وبعد الاتفاق سلّمنا الأمانة للدولة
22:12 |الشيخ قاسم: استمرار الضغوط الأميركية و"الإسرائيلية" بهذا الشكل يهدف إلى أن تأخذ أميركا في السياسة ما لم تستطع "إسرائيل" أخذه بالحرب
22:05 |الشيخ قاسم: الذي يمتلك الإرادة ويتوكّل على الله لن تنقطع به السبل ويظلّ يجد السبل من أجل الاستمرارية
22:00 |الشيخ قاسم: ليس لدينا قرار بالمبادرة الى قتال ولكن اذا فرض علينا سنقاتل العدو حتى لو لم يبقَ فينا رجل وامرأة
21:58 |الشيخ قاسم: نحن والرئيس بري لدينا وجهة نظر واحدة ومُتقاطعون بالحرص على الطائفة ولبنان والمقاومة وقواعدنا واحدة
21:51 |الشيخ قاسم: لا عزّة في المنطقة إلّا بالمقاومة واختلال ميزان القوى هو مرحلة لا يمكن عزلها عن المراحل الأخرى
21:44 |الشيخ قاسم: الناس هم الرقم واحد في المعركة قبل الأمين العام والمقاومين ولدينا أناس لا يُقدّرون بثمن
21:36 |الشيخ قاسم: التعافي هو في كل الجمهور الذي ظهر في التشييع المليوني والكشاف الذي يصنع المستقبل
21:17 |الشيخ قاسم: في معركة أولي البأس بدأنا ننتقل إلى مرحلة جديدة اختلفت فيها الأدوات والقيادة وتقبّل الجمهور
21:11 |الشيخ قاسم: الضربة التي حصلت في 23 أيلول 2024 بلغت 1600 غارة ويومها ارتقى 550 شهيدًا وهي كانت مؤثّرة واغتيال القيادات لعب دورًا في إنقاص الجهوزية
21:03 |الشيخ قاسم: عملية التواصل والإدارة والقرار بين الأمين العام والقيادة العسكرية كانت قائمة في قيادة معركة أولي البأس
20:56 |الشيخ قاسم: الإمام الخامنئي قدّم كلّ أشكال الدعم وكان عنده متابعة تفصيلية لمجريات المعركة ونتائجها ومستوى الحاجات
20:53 |الشيخ قاسم: استعدنا العافية سريعًا وملأنا المراكز المختلفة وكانت الإدارة فعّالة من كلّ الإخوان
20:49 |الشيخ قاسم: استلمتُ مباشرة المسؤولية بعد استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله وتحدثُت مع السيد هاشم صفي الدين كي ينسّق في الأمور العسكرية وأنا في الأمور السياسية
20:45 |الشيخ قاسم: هذا الحزب لا يُدار بشخص واحد ولم أشعر بأنني كنتُ وحيدًا وتشاورت مع أعضاء الشورى بالقرارات ومع القيادات العسكرية
20:38 |الشيخ قاسم: نحن لا نتعب ومن غير الطبيعي الذهاب للاستسلام بسبب التعب وكل مسيرة حزب الله صلبة ومستمرة
20:38 |الشيخ قاسم: نحن صامدون ومستمرون
20:35 |الشيخ قاسم: نحن جماعة ملتزمة بالإسلام المحمّدي الأصيل وهو أن يكون الانسان قد اختار منهجًا لحياته أي منهج إيماني فكري سياسي اجتماعي