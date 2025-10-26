شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية وبلدة الحلوسية الجنوبية، الشّهيد السّعيد على طريق القدس المجاهد زين العابدين حسين فتوني "كربلا" بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، عميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتور حسين رحال، الى جانب شخصيّات وفعّاليّات وعائلة الشّهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي (ع)، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، جابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه من السعداء.

الكلمات المفتاحية