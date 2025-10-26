أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله تجوهر أكثر بعد الضربة القاسية جدًا التي تلقاها من العدو الصهيوني، مضيفًا بأنه استشهادي وكل من في حزب الله استشهاديون.

وقال في مقابلة مع قناة المنار هذه الليلة لمناسبة مرور عام على توليه منصب الأمانة العامة لحزب الله: "صحيحٌ أني استشهادي، لكن كل من في الحزب استشهاديون؛ من الذي يجلس على خط التماس الأول إلى العائلات التي تُربّي وتتحمّل الصعاب، كلهم استشهاديون، وأنا واحد من هؤلاء الاستشهاديين".

أضاف: "هذا الخط يصنع الاستشهاديين وبالحقيقة لا يضمّ فيه ولا يبقى فيه إلا من يريد أن يكون استشهاديًا وكلمة "استشهادي" تعني القبول باقتحام الصعاب من أجل تحقيق الفكرة ولا يهاب الموت".

وتابع سماحته: "لم أكن أتوقع أن نخسر الأمين العام الثاني بهذه الفترة الوجيزة وبالطريقة التي حصلت ولم أكن أتوقع ذلك وقلت: "حسيتُ للحظات أن حياتي انقلبت وطريقة متابعاتي بدأت تتغير".

وشدد على أن حزب الله لا يُدار بشخص واحد وقال: "لم أشعر يومًا أنني كنت وحيدًا، ولم أكن كذلك، كنا نتشاور مع الإخوان، ومع أعضاء مجلس الشورى، ونتخذ القرارات بناءً على رأيٍ جماعي، كما كنا نتشاور مع القيادات العسكرية، نعطي الأوامر ونستمع إلى الاقتراحات".

وقال الشيخ قاسم: "لم أقبل مغادرة لبنان في الحرب الى ايران واعتبرتُ تكليفي وواجبي أن أبقى.. استلمتُ مباشرة المسؤولية بعد استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله وتحدثُت مع السيد هاشم صفي الدين كي ينسّق في الأمور العسكرية وأنا في الأمور السياسية".

وأشار سماحته إلى أن انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله جرى في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وقال: "استعدنا العافية سريعًا وملأنا المراكز المختلفة وكانت الإدارة فعّالة من كلّ الإخوان".

أضاف: "مرّ علينا 10 أيام صعبة من 27 /9 الى 7 /10 وبعدها انتظمت الأمور، مشددًا على أن حزب الله أدار المعركة بقيادته وقياداته والشورى ومتابعة من المجاهدين والمجاهدات.

وتابع: "الإمام الخامنئي قدّم كل أشكال الدعم وكان عنده متابعة تفصيلية لمجريات المعركة ونتائجها ومستوى الحاجات..".

وأوضح أن "إنجازات معركة "أولي البأس" هي إنجازات الحزب ككل والمقاومة جمعاء، وليست إنجازات فردٍ واحد؛ فكل هؤلاء الأفراد يؤدّون مهامهم بتكامل ومسؤولية، وغير صحيح الكلام عن قيادة إيرانية للحرب.. كانت هناك عملية تواصل بين الأمين العام والقيادة العسكرية في قيادة معركة أولي البأس".

وعن استهداف المقاومة الإسلامية لمنزل رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أوضح الشيخ قاسم أن هذا الاستهداف "حصل بفعل استخباري دقيق وقصف "تل أبيب" تمّ بناءً على قرار سياسي"، مشددًا على أنه "كان هناك انضباط كبير من قيادة المقاومة والهدف إيلام العدو وكان يمكن أن يستمر لو استمرت الحرب".



وفي موضوع الرد على اغتيال سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله: قال الشيخ قاسم: "قمنا بما يلزم وبما نقدر عليه".

وأضاف: "الشيخ قاسم: في معركة أولي البأس نحن بدأنا ننتقل إلى مرحلة جديدة اختلفت فيها الأدوات والقيادة وتقبّل الجمهور"، مشيرًا إلى أن "فائض القوة آتى ثماره من 2006 حتى 2023 وردعُ "إسرائيل" كان بسبب فائض القوة، والآن أصبح التكتيك مختلفًا ولدينا من القوة ما لدينا".

وأكد سماحته أن "قرار الإسناد كان في محله ولو تكرر الأمر لكررناه"، وقال: "لا أحد سيسلم الراية لصاحب الأمر والزمان إلا نحن.. المجاهدون الذين كانوا على الخطوط الأمامية هم أكثر من استشهاديين وقاتلوا لآخر نفس.. مئات من المقاومين الأسطوريين أوقفوا تقدم 75 ألف جندي "إسرائيلي".. شهادة السيد أعطت زخمًا إضافيًا للمجاهدين الذين قدّموا نموذجًا غير عادي وأسطوريًا.. المجاهدون رسموا معركة البأس الذي سيستمر إلى يوم القيامة".

وقال: "لقد أثبت سيّد شهداء الأمّة، هذا الرجل العظيم، أنّه ترك وراءه حزبًا وأمّة قادرتين على حمل التعاليم التي رسّخها في حياته بقوّةٍ عظيمة، وهذا بحدّ ذاته إنجازٌ استثنائي، إذ إنّ جميع الأعداء كانوا يراهنون على أن ما جرى مع حزب الله يمكن أن يُبيده".

أضاف الشيخ قاسم: إن "وجود المجاهدين وصمودهم منع احتمال أن تصل "إسرائيل" إلى الليطاني وإلى بيروت وأن تحقق أهدافها.. قوة الرضوان جزء من قوة المقاومة أصابها ما أصاب المقاومة وهي مستمرة بالرغم من الخسائر والتضحيات".

وتابع: "إن نموذج المجاهدين نموذج غير عادي وأسطوري، والعالم بأسره، عدوّاً كان أم صديقاً، مندهش من عطائهم. هؤلاء يستحقون أن يُقبَّل التراب تحت نعالهم، لأن ما قدّموه سيبقى منارة للمستقبل، وقد رسموا معركة البأس التي ستستمر إلى يوم القيامة".

وأردف: "لا ينبغي أن ننسى أن الذين في الجبهة الخلفية، الذين يطلقون الصواريخ والمدافع والطائرات ويرابطون في مواقع مختلفة، شكّلوا مع المجاهدين في الخطوط الأمامية حالة تكامل حقيقية، وكانت هذه المنظومة المتكاملة أحد الأسباب التي أوصلت "الإسرائيلي" إلى وضعٍ لم يعد فيه مجدياً أو نافعاً في الميدان".

وأكد سماحته أن "التعافي هو في كل الجمهور الذي ظهر في التشييع المليوني والكشاف الذي يصنع المستقبل.. وقال: "نحن كمقاومة موجودون ونقوم بواجباتنا والأساس في استمرارية المقاومة هو الإيمان والإرادة والباقي مكمّلات.."، وقال مخاطبًا المقاومين: "أنتم أعطيتمونا زخمًا ودفعًا للأمام وأنا جزء منكم وأتمنى أن أكون جنديًا معكم في الميدان".

أضاف: "الناس هم الرقم واحد في المعركة قبل الأمين العام والمقاومين وعندنا أناس لا يقدّرون بثمن.. بكم تصبح المسيرة أقوى وأنتم جزء لا يتجزأ من المقاومة ومن انتصارات المقاومة".

وتابع يقول: "لسنا من يفعل الحرب بل نحن حالة دفاعية ونواجه عدوًا يسعى لإبادتنا ويحتل الأرض.. إذا لم نردّ على "إسرائيل" فهي ستتوسع وتسيطر وتقضي على الأجيال القادمة.. نحن لا نأخذ شعبنا لخيارات سيئة بل نأخذهم إلى خيارات عظيمة، وبيان ذلك أنّه لا عِزّةَ في المنطقة إلا ببركة المقاومة. هذه المقاومة هي التي منذ عام 1982 حرّرت لبنان ولقنَت "إسرائيل" درسًا كبيرًا وطردَتْها من أرضنا.

وقال: "كم ستدوم هذه المرحلة؟ كم سيستطيع "الإسرائيلي" أن يفعل ما يريد في ظلّ اختلال ميزان القوى؟ ربما ينفجر من الداخل غدًا، وربما نرى نتائج مختلفة... هذه مرحلة، ولكن لا ينبغي أن تُؤخذ بمعزل عن المراحل الأخرى التي تعكس العزّة".

وردًا عن سؤال أكد الشيخ قاسم أن العلاقة مع الرئيس بري "علاقة ممتازة جدًا، وكانت طوال فترة العدوان قائمة على تنسيق دائم. كنا نطلعه على الأجواء وما لدينا في الموضوع المقاوم، وهو يتابع ما لديه. وكان أبلغ وأهم محطة في معركة 'أولي البأس' حين أُبرم الاتفاق".

أضاف: "كنا في كل المحطات مع الرئيس بري على رأي واحد، وعلى قواعد واحدة، وعلى فهم واحد، وهذا سهّل عملية الاتفاق بالصيغة التي ظهرت بها. وبعد الاتفاق، كان التنسيق بيننا على أعلى المستويات، بل إنه محل حسد من الآخرين".

وتابع: "العلاقة بين حزب الله وحركة أمل، والعلاقة بين الأمين العام والرئيس بري ممتازة جدًا. والشيء الذي أسّسه سماحة سيد شهداء الأمة، وكان حريصًا جدًا على أن يبقى على أعلى وتيرة، أقول لكم الآن إنها على نفس المستوى وما زلنا نتابع.

ورأى أن "الرئيس بري يُشهد له بالتفاعل والتعاون الكامل". وقال: "نحن وإياه نتشارك وجهة نظر واحدة ونتقاطع في الفهم والوعي والحرص على الطائفة، والحرص على لبنان والمقاومة، أي أن قواعدنا واحدة، ولذلك نحن متفاهمون".

وأردف: "بصرف النظر عن مستوى التعافي الذي حصل في حزب الله، نحن مقاومة، ونقول أمام العالم كله: لو كانت لدينا عصا لظللنا مقاومة ولن نتوقف. فابحثوا كم لدينا من إمكانات، وابحثوا كم لدينا من إيمان، وكم لدينا من التزام".

وأضاف: "نحن كمقاومة جاهزون للدفاع، ولسنا جاهزين لشنّ معركة؛ ولا يوجد لدينا قرار لشنّ معركة ولا قرار بمبادرة قتال. لكن إذا فُرضت علينا معركة، ولو لم يكن لدينا سوى خشبة، فلن نسمح لـ"الإسرائيلي" أن يمرّ؛ سنقاتله حتى لو لم يبقَ منا رجل أو امرأة".

