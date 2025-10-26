خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد محمد عربية في القليلة
لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد محمد عربية في القليلة

2025-10-26 21:36
25

 شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية وبلدة القليلة الجنوبية، الشّهيد السّعيد على طريق القدس المجاهد محمد اكرم عربية "حيدر" بمسيرة حاشدة وبمشاركة لفيف من العلماء، بحضور شخصيّات وفعّاليّات وعائلة الشّهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي (ع)، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، جابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه من السعداء.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد محمد عربية في القليلة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد محمد عربية في القليلة
لبنان منذ 49 دقيقة
الشيخ قاسم: استهداف منزل نتنياهو تم بفعل استخباري دقيق وقصف
الشيخ قاسم: استهداف منزل نتنياهو تم بفعل استخباري دقيق وقصف "تل أبيب" كان بقرار سياسي
لبنان منذ ساعة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد زين العابدين فتوني في الحلوسية
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد زين العابدين فتوني في الحلوسية
لبنان منذ ساعتين
مقابلة سماحة الشيخ نعيم قاسم على قناة المنار بمناسبة مرور عام على تولّيه الأمانة
مقابلة سماحة الشيخ نعيم قاسم على قناة المنار بمناسبة مرور عام على تولّيه الأمانة
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد محمد عربية في القليلة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد محمد عربية في القليلة
لبنان منذ 49 دقيقة
الشيخ قاسم: استهداف منزل نتنياهو تم بفعل استخباري دقيق وقصف
الشيخ قاسم: استهداف منزل نتنياهو تم بفعل استخباري دقيق وقصف "تل أبيب" كان بقرار سياسي
لبنان منذ ساعة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد زين العابدين فتوني في الحلوسية
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشّهيد زين العابدين فتوني في الحلوسية
لبنان منذ ساعتين
بالفيديو | يا شيخنا وأميننا... لبّيكَ يا قاسم
بالفيديو | يا شيخنا وأميننا... لبّيكَ يا قاسم
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة