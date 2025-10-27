خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
خاص العهد

خاص العهد

ذكرها الشيخ قاسم في خطابه فردّت عليه بتجديد "العهد" .. فاطمة شعشوع والدة لسبعة شهداء

2025-10-27 11:41
237
ماهر قمر - مراسل

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

57 مقالاً

هي أمٌّ لم تُهزم رغم الفقد، هي الحاجة فاطمة شعشوع، والدة سبعة من الشهداء: ثلاثة أبناء، وحفيدين، وصهرين. حين اشتدّ العدوان، كان صوتها يصدح بالصبر والإيمان: "ما دام فينا نفس، سنبقى مع المقاومة".

كلماتها بلغت قيادة المقاومة، فتحدّث عنها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في أكثر من مناسبة، قائلًا إنّ هذه الأم تمثّل وجه لبنان المقاوم. واليوم، وبعد عامٍ على العدوان، ما زالت الحاجة فاطمة على العهد، تقول بثباتٍ يليق بأمّ الشهداء: "كلّ ما عندي فداءٌ للوطن، وللكرامة، وللدفاع عن أرضنا".
 

الكلمات المفتاحية
شهداء المقاومة الإسلامية الشيخ نعيم قاسم
