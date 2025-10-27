Your browser does not support the video tag.

هي أمٌّ لم تُهزم رغم الفقد، هي الحاجة فاطمة شعشوع، والدة سبعة من الشهداء: ثلاثة أبناء، وحفيدين، وصهرين. حين اشتدّ العدوان، كان صوتها يصدح بالصبر والإيمان: "ما دام فينا نفس، سنبقى مع المقاومة".

كلماتها بلغت قيادة المقاومة، فتحدّث عنها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في أكثر من مناسبة، قائلًا إنّ هذه الأم تمثّل وجه لبنان المقاوم. واليوم، وبعد عامٍ على العدوان، ما زالت الحاجة فاطمة على العهد، تقول بثباتٍ يليق بأمّ الشهداء: "كلّ ما عندي فداءٌ للوطن، وللكرامة، وللدفاع عن أرضنا".



