الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

النائب حمادة: الهدف من أي قانون انتخابي جديد تشكيل سلطة خاضعة للأميركي و"الإسرائيلي"

2025-10-27 12:51
67
غسان قانصوه - مراسل

10 مقالاً

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة "أن ما يطرحه البعض من قانون انتخابي جديد أو تعديل القانون الحالي، تحت عنوان حق المغتربين بالإدلاء بأصواتهم في أماكن الاغتراب، هو عمليًا استبدال لأصوات الناخبين اللبنانيين هناك بما تقرره السلطات في دول الاغتراب، خصوصًا تلك التي تدير حربًا على لبنان وتمول العدو، تحت قيادة "المايسترو الأميركي".

وخلال كلمته في الحفل التأبيني الذي أقيم في حسينية بلدة الكواخ في قضاء الهرمل، إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عدد من أبناء البلدة خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على لبنان، أضاف حمادة: "أن المشروع الذي يطرحه البعض يعني تقييد حركة اقتراح من يريد انتخاب خط المقاومة، وستتم ملاحقته من سلطات تلك الدول، لذلك لن بجرؤ على الاقتراع".

ورأى أن: "الهدف من كل هذا الأمر، تشكيل سلطة جديدة من مجلس نيابي ينتخب رئيسا للجمهورية، وتشكيل حكومة خاضعة تمامًا للأميركي و"الإسرائيلي".

وختم حمادة بالقول:"نحن الجماعة الموجودين في جبهة مفتوحة، اجتمع عليها العالم من خارج الوطن وربما من داخله، لكنهم لم يستطيعوا سابقًا، ولن يستطيعوا الآن وفي المستقبل، أن يحذفونا عن الخارطة، لأننا بقوتنا وقدرتنا وانسجامنا مع الأهداف، نشكل نموذجا حقيقيًا يقتدى به على مستوى الأمة، لجهة الكرامة والعزة".

