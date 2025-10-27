خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

عمار: نريد الانتخابات النيابية في وقتها على أساس القانون الحالي النافذ‎
لبنان

عمار: نريد الانتخابات النيابية في وقتها على أساس القانون الحالي النافذ‎

2025-10-27 13:00
45

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمّار: "إننا نسمع الآن على المستوى الداخلي نغمة من بعض الأفرقاء ‏اللبنانيين يريدون الانقلاب على ‏قانون الانتخابات النافذ حاليًا، والذين هم أنفسهم صوّتوا عليه في الدورة ‏الماضية وصادقوا عليه. وأما الآن ولاعتبارات وحسابات أصبحت مكشوفة ‏ومعلومة، يريدون الانقلاب على ‏قانون الانتخابات الحالي. وعليه، فإننا مصرون على أن يبقى هذا القانون، باعتباره القانون النافذ حتى الآن. وأما إذا ‏‏كان البعض يريد من خلال إحضار هذه المشكلة، في هذه المرحلة، تعطيل وتأجيل الانتخابات أو الوصول إلى ‏التمديد للمجلس النيابي، فإننا نقول له، ‏لن نسمح لك بتأجيل الانتخابات وبتمديد ولاية المجلس الحالي، فنحن ‏نريد الانتخابات في وقتها على أساس القانون الحالي النافذ".‎

وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد القائد مصطفى أحمد شحادي (أبو ‏تراب) ونجله علي الرضا شحادي (جواد ‏البرج)، في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، شدد عمّار على أن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية التي نعيشها في لبنان تستدعي تضافرًا من الجميع، ‏وأن تستنفر الحكومة وأجهزتها الرقابية ‏لكي تضع حدًا لتفلّت الأسعار والتجار في ما يمارسونه على مستوى حقوق ‏الناس وحاجاتهم‎.‎

