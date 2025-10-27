طالب الوزير السابق مصطفى بيرم الدولة بالوقوف إلى جانب أهلها وناسها، مؤكدًا أن المطلوب اليوم هو دولة قادرة "تشدّ ركابها"، تبدأ بعملية الإعمار وتؤكد ثقافة الحياة، وتعمل على إجراء الانتخابات، على الرغم من المراهنات كلها على ضعف حزب الله بعد الحرب.

كلام الوزير بيرم جاء خلال إحياء الذكرى السنوية للشهيد هادي مروان عبد الساتر في بلدة إيعات، بحضور حشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية.

وقال بيرم في كلمته: "العالم كله فوجئ بتشييع سماحة الأمين العام لحزب الله الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله (رض)، على الرغم من تحليق طائرات العدو الحربية على علوّ منخفض فوق الرؤوس، وأيضًا عندما نزلنا كبارًا ونساءً وأطفالًا بكل عهدٍ وحبٍّ للمشاركة. وكما ظهر في المؤتمر الكشفي الذي أثبت أننا أقوياء، لذلك ندعو الحكومة إلى موقفٍ تجري فيه الانتخابات كي نظهر لهم السند والاستفتاء الشعبي".

وأضاف:"هم يصنعون المستحيل من أجل إضعافنا، لذلك علينا أن نتحلّى بالوعي والمسؤولية وعدم التراخي. لا يجوز أن يقول أحدنا: (شو وقفت عليّ). نعم، وقفت عليك وعليّ، على الكبير والصغير فينا. علينا أن نسجّل النسبة الأعلى في التصويت، لأن العالم كله ينتظرنا، ينتظر هذا المكوّن، وينتظر حصارنا بالسلاح والاقتصاد والمال وبالقرارات والتعاميم".

وأشار بيرم إلى أن بعض اللبنانيين من المسؤولين: "يصدرون تعاميم، حتى أميركا لم تطلبها منهم، فقط لمزيدٍ من حصارنا"، سائلاً:"أي مواطنيّةٍ هذه؟ ندعو الحكومة إلى مراجعة حساباتها".

وتابع الوزير بيرم :" على الحكومة أن تقوم بإصدار المراسيم المناسبة للانتخابات من أجل أن تُظهروا لهم قوتكم وولاءكم وحبكم. وأي ملاحظة أو خلاف يجب أن يُترك جانبًا الآن، لأننا داخل سفينة، وأي خللٍ فيها سيؤدي إلى غرقها، وهذا ما يسعى إليه البعض من خلال العمل على إغراقها"، مشددًا على أن المطلوب اليوم هو الوعي والبصيرة والمسؤولية".

وأضاف: "على الحكومة أن تشدّ ركابها وألّا تخضع للتهويل، لأن كلفة الاستسلام أصعب بكثير من كلفة المواجهة إذا فُرضت. قوتك هي أنك صاحب الحق وصاحب الأرض، وقوتك هي التي تحمي الإرث الإنساني. ومن يحمل الورد عليه أن يستعد لحمل الشوك، ونحن أقوى".

وختم الوزير بيرم كلمته بالقول:"هناك قاعدة تقول: من صبر ساعةً نال النصر. إنه صراع الإرادات ونحن ملوك الإرادات، إنه صراع العهد ونحن ملوك العهود، وإن العهد كان مسؤولًا. ومن هنا ثقتنا بكم وحبنا لكم".

الكلمات المفتاحية