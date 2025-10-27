أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن العدو الآن يضغط علينا بالنار والاغتيال والقصف ‏والتدمير، سائلًا: "ماذا يريد الأميركي و"الإسرائيلي"؟ هما يريدان منطقة لا حول ولا قوة فيها، ولا إرادة ولا سيادة، لافتًا إلى شروط العدو المفروضة على ‏كل دول المنطقة، بالنار والحديد والاغتيال، وسوريا وفلسطين على سبيل المثال، مؤكدًا أنّه "بكل ‏وضوح، لن تستطيعوا أن تأخذوا منا استسلامًا أو تنازلًا مهما غلت التضحيات".

وخلال الاحتفال التأبيني في الذكرى السنوية الأولى لشهداء بلدة الجوبانية، بحضور فعاليات ‏علمائية واجتماعية وسياسية وبلدية، شدد الحاج حسن على أنه: "بالنسبة إلينا، الأولويات واضحة تمامًا: وقف العدوان، عودة الأسرى، انسحاب العدو ‏الصهيوني، والبدء بإعادة الإعمار، والاتفاق على استراتيجية أمن وطني أو دفاع وطني، تبديل الأولويات غير ‏مقبول، وغير مطروح، ومرفوض لدينا".

من جهة ثانية، أشار الحاج حسن إلى أن: "من يعتقد أنه يلوي ذراع المقاومة بالاغتيالات فهو واهم، فضلًا عن من يعتقد أنه يستطيع أن يلوي ذراع ‏المقاومة بالحملات الإعلامية والسياسية والتضليل والافتراءات".

وختم قائلًا: "في الانتخابات النيابية، الخصوم في لبنان واضحون جدًا، هم يريدون أن يكملوا المعركة الموجودة ‏في الميدان التي يقوم بها العدو؛ مع الأسف"، مؤكدًا أن الدليل هو: "أن هناك قسمًا ‏كبيرًا يتبنى السردية الأميركية -"الإسرائيلية" بأن سبب الاعتداءات على لبنان هو وجود المقاومة، سائلًا: "ما سبب ‏الهجوم على قطر وسوريا؟ هل هناك مقاومة؟".

