لبنان
الحاج حسن: العدو يضغط بالنار والاغتيال.. والمقاومة لن تتنازل
أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن العدو الآن يضغط علينا بالنار والاغتيال والقصف والتدمير، سائلًا: "ماذا يريد الأميركي و"الإسرائيلي"؟ هما يريدان منطقة لا حول ولا قوة فيها، ولا إرادة ولا سيادة، لافتًا إلى شروط العدو المفروضة على كل دول المنطقة، بالنار والحديد والاغتيال، وسوريا وفلسطين على سبيل المثال، مؤكدًا أنّه "بكل وضوح، لن تستطيعوا أن تأخذوا منا استسلامًا أو تنازلًا مهما غلت التضحيات".
وخلال الاحتفال التأبيني في الذكرى السنوية الأولى لشهداء بلدة الجوبانية، بحضور فعاليات علمائية واجتماعية وسياسية وبلدية، شدد الحاج حسن على أنه: "بالنسبة إلينا، الأولويات واضحة تمامًا: وقف العدوان، عودة الأسرى، انسحاب العدو الصهيوني، والبدء بإعادة الإعمار، والاتفاق على استراتيجية أمن وطني أو دفاع وطني، تبديل الأولويات غير مقبول، وغير مطروح، ومرفوض لدينا".
من جهة ثانية، أشار الحاج حسن إلى أن: "من يعتقد أنه يلوي ذراع المقاومة بالاغتيالات فهو واهم، فضلًا عن من يعتقد أنه يستطيع أن يلوي ذراع المقاومة بالحملات الإعلامية والسياسية والتضليل والافتراءات".
وختم قائلًا: "في الانتخابات النيابية، الخصوم في لبنان واضحون جدًا، هم يريدون أن يكملوا المعركة الموجودة في الميدان التي يقوم بها العدو؛ مع الأسف"، مؤكدًا أن الدليل هو: "أن هناك قسمًا كبيرًا يتبنى السردية الأميركية -"الإسرائيلية" بأن سبب الاعتداءات على لبنان هو وجود المقاومة، سائلًا: "ما سبب الهجوم على قطر وسوريا؟ هل هناك مقاومة؟".