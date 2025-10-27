خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

حملة لإزالة الأكشاك المخالفة على أوتوستراد الميناء - بيروت تثير معاناة أصحابها
لبنان

حملة لإزالة الأكشاك المخالفة على أوتوستراد الميناء - بيروت تثير معاناة أصحابها

2025-10-27 13:40
31

باشرت عناصر قوى الأمن الداخلي وبمؤازرة الجيش اللبناني، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حملة لإزالة الأكشاك المخالفة المنتشرة على أوتوستراد الميناء - بيروت.

العملية نفذت تحت إشراف قائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، وبمتابعة ميدانية من رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة، في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق القانون، وتعزيز السلامة العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

ووفق مصادر البلدية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لإزالة التعديات على الأملاك العامة وتنظيم الشوارع الرئيسية التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى نقاط عشوائية للبيع.

إلا أن المشهد الإنساني المرافق للحملة أثار تعاطفًا واسعًا، بعدما وجد عدد من أصحاب الأكشاك أنفسهم أمام أنقاض مصدر رزقهم الوحيد، فقد أكد عدد منهم لموقع العهد الاخباري التزامهم بالقانون، وناشدوا الجهات المعنية إنصافهم وتأمين بدائل تحفظ لهم حقهم في العمل، مشيرين إلى أن قرار الإزالة جاء مفاجئًا، ولم يترك لهم وقتًا كافيًا لترتيب أوضاعهم.

أحد المتضررين قال لموقع العهد "نحن لسنا ضد تطبيق القانون، لكننا نريد حلًا يحفظ كرامتنا ولقمة عيش أولادنا"، فيما عبر آخر عن خوفه من المستقبل قائلًا: "اليوم خسرنا كشكنا، وغدًا لا نعرف إلى أين نذهب".

وبينما تؤكد الجهات الرسمية أن الحملة ستستمر حتى إزالة جميع المخالفات، يأمل أصحاب الأكشاك أن يرافق الإجراءات القانونية خطة إنسانية تعوّض المتضررين وتوفر لهم بديلًا يضمن استمرارهم في كسب رزقهم.

الكلمات المفتاحية
لبنان طرابلس
