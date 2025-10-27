واصلت شرطة بلدية صيدا تسيير دورياتها ليلًا ونهارًا، وعملت على إزالة المخالفات والتعديات على الأرصفة، وذلك في منطقة حي الزهور وبعض الشوارع الأخرى في المدينة، وسيتم تباعًا إزالة كل المخالفات الموجودة في الشوارع، والتي تأمل البلدية أن يبادر أصحابها الى إزالتها بشكل طوعي، قبل إزالتها على نفقتهم ومصادرتها من قبل شرطة البلدية.

كما تقوم شرطة البلدية بدوريات في محيط الملعب البلدي والكورنيش البحري تحت عنوان الحفاظ على النظام، لا سيما لجهة منع قيادة الدراجات النارية بين المشاة.

الكلمات المفتاحية