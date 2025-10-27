زار وفد نيابي ضم نوابًا من كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير"، والنائب جهاد الصمد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا اليوم الاثنين (27 تشرين الأول 2025).

وعقب اللقاء، قال النائب علي حسن خليل: "تشرفنا اليوم بلقاء فخامة الرئيس، وتطرقنا إلى ما يجري من نقاش حول قانون الانتخابات ومحاولة بعض الكتل اقتراح التعديل على القانون النافذ. وأكدنا أن القانون النافذ حاز على إجماع من قبل المجلس النيابي، وكان نتاج نقاش وطني طويل، توصلنا فيه إلى صيغة لتمثيل الاغتراب عبر إقرار الدائرة الـ 16، واعتُبر إنجازًا في حينه".

وأضاف: "اليوم هناك محاولة لتعديل هذا القانون بما يتنافى مع الأصول، إذ إننا عبرنا لفخامة الرئيس أن هناك شرائح واسعة من اللبنانيين في بلاد الاغتراب لا يمكن أن تمارس دورها بحرية مطلقة، مما يعطل أهم مبدأ وهو تكافؤ الفرص والمساواة بينهم".

وأكد خليل حرص النواب على إجراء الانتخابات في مواعيدها دون أي تعديل على القانون أو تأجيل، متمنيًا على الحكومة أن "تلحظ عند نقاش القانون، أن هذا الأمر سيؤدي إلى شرخ وطني كبير".

كما شدد على أن "الرئيس نبيه بري حريص على المجلس النيابي وسنرى غدًا من يعطل عمل المجلس"، مردفًا: "سنكتشف غدًا من يعرقل عمل المجلس".

وتابع "ليس لدينا قلق من تمثيل جمهورنا في الخارج، ولا شك بحجمنا في الخارج، ولكن الظروف الموضوعية اليوم في العالم لجمهور واسع من اللبنانيين تمنعه من أن يمارس حقه في الاقتراع".

الكلمات المفتاحية