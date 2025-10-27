خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
النمر: نحافظ على صبرنا الاستراتيجي لأنّ المصلحة تقتضيه ولكنْ على الدولة مسؤولية
2025-10-27 16:50
بلال الموسوي - مراسل

جدّد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، حسين النمر، تأكيده أنّ "المقاومة هي السبيل الوحيد من أجل ردع هذا العدو، والمقاومة كانت وما زالت وستبقى هي رصيد القوة"، مشدّدًا على أنّه "لو لم يكن هناك مقاومة في لبنان لا يسمع له أحد".

جاء كلام النمر خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه حزب الله في الذكرى السنوية الأولى لشهداء بلدة البزالية البقاعية، بحضور علماء دين وفعاليات واجتماعية وبلدية وأهالي البلدة وجوارها، إلى جانب عوائل الشهداء.

ولفت النمر الانتباه إلى أنّ "هذا العدو على ما يبدو وبالتجربة لا يفهم بمنطق الدبلوماسية، هو يَعتَبر الدبلوماسية هي منطق الضعيف، وبالتالي لا ينفع مع هذا العدو إلّا القوة".

وفيما ذكّر بأنّ "المُسيَّرات لم تنقطع في كل اليوم، في الجنوب والبقاع في الضاحية وبيروت"، بيّن أنّ "العدو الصهيوني يستبيح لبنان ويغتال من يريد ويقتل من يريد".

وقال: "إنّنا لن نتخلّى عن واجباتنا. ما زلنا نحافظ على صبرنا الاستراتيجي لأنّ المصلحة تقتضي ذلك، ولكن على الدولة مسؤولية"، موضحًا أنّ "الدولة التي أشرفت على اتفاق وقف إطلاق النار عليها مسؤولية المتابعة والضغط على الأميركيين والأوروبيين وغيرهم من أجل أنْ يحترم العدو الصهيوني هذا الاتفاق ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض، لكي يرحل "الإسرائيلي" عن بلادنا".

كما طالب النمر الدولة بـ"الشروع بموضوع إعادة الإعمار"، مشيرًا إلى أنّ "هذا شأن الحكومة والدولة لأنّ من تَهدَّمت منازلهم هم مواطنون لبنانيون".

وفي حين أكّد أنّ "على الدولة والحكومة أنْ ترعى مواطنيها"، استدرك قائلًا: "إنْ لم تفعل نحن نقوم بواجبنا. في كل الحالات لا يمكن أنْ نتخلّى عن هذا الأمر".

