تراجع سعر الذهب، الاثنين 27 تشرين أول/أكتوبر 2025، إلى ما دون 4000 دولار للأونصة، مواصلًا خسائره بعد أسوأ موجة هبوط يشهدها خلال أكثر من عقد، مع تَقلُّص الطلب على الملاذات الآمنة بفعل إحراز تَقدُّم في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض سعر أونصة الذهب الفوري بنسبة 3 في المئة إلى حوالى 3990 دولارًا، بعد أنْ تَوقَّفت مكاسبه الحادّة الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من أنّ الارتفاع القياسي للأسعار قد تجاوز حدَّه الطبيعي.

وكانت رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأميركية وتَدهوُر قيمة الدولار من أبرز العوامل التي غَذَّت صعود المعدن الأصفر في الفترة الماضية، ما جذب المضاربين الأفراد ودفع الأسعار إلى منطقة تَشبُّع شرائي.

وبرغم هذا التراجع، لا يزال الذهب مرتفعًا بأكثر من 50 في المئة منذ بداية عام 2025.

الكلمات المفتاحية