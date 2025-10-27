خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بوتين يصادق على اتفاق تشجيع وحماية التبادل الاستثماري مع الصين 

2025-10-27 18:25
صادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين 27 تشرين أول/أكتوبر 2025، على اتفاق حكومي جديد مع الصين لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدَيْن.

وتتضمّنت الاتفاقية ضمانات مهمّة للمستثمرين من الجانبين، حيث تَنصُّ على توفير ظروف استثمارية لا تقل ملاءَمَة عن تلك الممنوحة للمستثمرين المحليين أو من الدول الأخرى، كما تضمن الحماية الكاملة للأموال المستثمرة والعوائد الناتجة منها.

ومن المقرَّر أنْ يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ في الشهر التالي لإخطار الطرفَيْن بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة، على أنْ تكون مدّته 10 سنوات قابلة للتجديد التلقائي، مع إمكان إنهائه بإخطار كتابي قبل سنة من انتهاء المدّة.

وقالت قناة "روسيا اليوم" إنّ "هذه الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين، وتوفّر حماية قانونية شاملة للاستثمارات المتبادلة".

وأتت هذه الخطوة بعد إعلان موسكو وبكين، مطلع أيلول/سبتمبر 2025، عن شراكة استراتيجية لدعم الأعمال التجارية بين البلدَيْن، أطلقها "الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة" بالتعاون مع "المركز الوطني للتنسيق للتعاون التجاري الدولي" وجمعية "سيتشوان" في الصين.

وتهدف الشراكة بين البلدَين إلى تسهيل دخول الشركات الروسية إلى السوق الصينية والعكس، من خلال تقديم دعم إداري ولوجستي وتنظيمي متكامل، بما يشمل التفاعل مع السلطات الحكومية وتبسيط إجراءات التراخيص والاستشارات القانونية والتنظيمية.

