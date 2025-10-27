خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
2025-10-27 19:29
أحمد الغربي - مراسل

استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، في مركز الحزب في مدينة صيدا، وفدًا قياديًا من الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة منفّذ منطقة صيدا - جزين - الزهراني مازن العماد، بحضور مسؤول العلاقات في القطاع الحاج يوسف سلمان، مسؤول شعبة عين الحلوة في حزب الله علي الزينو ومسؤول شعبة صيدا علي فنيش. 

وقدَّم الوفد التبريكات لقيادة حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لارتقاء السيدَيْن الشهيدين، سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي سماحة السيد هاشم صفي الدين والقادة الشهداء وكل الشهداء في المقاومة الإسلامية. 

كما قدَّم الوفد الشكر والتقدير على مواقف قيادة حزب الله الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وتضحياته في معركته ضد العدو الصهيوني.

وعرض الجانبان، خلال اللقاء، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكّدا ثبات معسكر المقاومة في لبنان في وجه الضغوطات والإملاءات الأميركية المتلاحقة التي تخدم العدو الصهيوني.

كذلك، وجّها التحية للمجاهدين وللصامدين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلّة الذين واجهوا حرب الابادة لمدة عامَيْن ثابتين على عهد الشهداء والقادة حتى تحرير فلسطين.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الحزب السوري القومي الاجتماعي السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله اميركا صيدا
