أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها ستقوم مساء اليوم الاثنين 27 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.

وجرت عملية التسليم عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غزة، حيث تسلم الصليب الأحمر الجثة، وذلك ضمن إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.

وأكَّد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أنَّ الحركة أنجزت تسليم 18 جثمانًا من أسرى الاحتلال، مشددًا على أنَّ ضعف الإمكانيات يعرقل انتشال البقية.

وأضاف: "من حق أهلنا في غزة إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10 آلاف شهيد من تحت الأنقاض".

ولفت قاسم إلى أنَّ تصريحات الاحتلال بأن حماس تعلم أماكن الجثامين كاذبة خاصة بعد تغير معالم القطاع جراء العدوان.



