استشهد ثلاثة مقاومين فلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اشتباك مسلح عنيف مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة كفر قود غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد محاصرتهم داخل أحد المنازل في البلدة.

وأفادت مصادر محلية أن قوة "إسرائيلية" خاصة اقتحمت البلدة، وحاصرت منزلًا يُعتقد أنه كان يتحصن بداخله عدد من المقاومين، قبل أن تُعزز القوة اقتحامها بآلياتٍ عسكرية وجرافتين، وسط تغطية جوية مكثفة من الطيران الحربي والمُسيّرات. وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين المقاومين وقوات الاحتلال، استخدم خلالها الجانبان الأسلحة النارية والقذائف المختلفة، بينما رفض المقاومون الاستسلام على الرغم من القصف المتواصل الذي استهدف المنزل.

وبعدما عجزت قوات الاحتلال عن النيل من المقاومين الثلاثة؛ استعانت بسلاح الجو الذي شن سلسسلة غارت جوية على المكان الذي تحصن فيه المقاومون، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران في محيطه، في حين تمركزت قناصة الاحتلال على أسطح المنازل المجاورة، واستهدفت كل من حاول الاقتراب من المكان.

بعد ساعات من الاشتباك، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثامين الشهداء الثلاثة من تحت أنقاض المكان المدمر، فيما احتجزت قوات الاحتلال الجثامين ونقلتها إلى جهة غير معلومة.

في المقابل، أعلنت وسائل إعلام العدو أن قوات الاحتلال نفّذت عملية اغتيال استهدفت خلية فلسطينية مكوّنة من ثلاثة مقاتلين، عقب محاصرتهم، واستخدم خلالها الطيران لقصف المنطقة تمهيدًا لاقتحامها.

تعد هذه العملية من أعنف المواجهات المسلحة في جنين، خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عملياتها العسكرية شبه اليومية في مدن وبلدات الضفة الغربية، والتي أسفرت عن ارتفاع عدد الشهداء والمعتقلين منذ بداية العام الجاري.

الكلمات المفتاحية