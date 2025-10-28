في اليوم الـ18 من اتفاق وقف الحرب، ما تزال قوات الاحتلال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت هددت فيه سلطات الاحتلال بتصعيد الاعتداءات بحجة عدم تسليم حركة حماس رفات القتلى الصهاينة في القطاع.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في الليلة الماضية، جثمان جندي صهيوني في مدينة غزة، ما يرفع عدد الجثامين التي سلمتهم حماس إلى 19 .

هذا؛ وأفادت مصادر محلية، صباح اليوم الثلاثاء (28 تشرين الأول/أكتوبر)، بسماع دوي انفجارات في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار متقطع من آليات الجيش. وقصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، محيط جحر الديك شمال وسط القطاع، وأطلقت النار على مخيم المغازي وسط القطاع.

ونفذت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم عمليات نسف ضخمة شرقي مدينة غزة ومخيم البريج تزامنًا مع قصف مدفعي.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان إثر قصف مُسيّرة "إسرائيلية" مجموعة من المواطنين، في قرية عبسان شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت 8 جثامين لشهداء، انتشلوا من مناطق متفرقة، إضافة إلى 13 مصابًا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة إلى 68527 شهيدًا و170935 مصابًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر2023. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 93 فلسطينيًا وإصابة 337 منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فيما جرى انتشال 472 جثمانًا لشهداء فلسطينيين. وقالت وزارة الصحة في غزة إنهم تعرّفوا، حتى الآن، إلى 72 جثمانًا من أصل 195 من الجثامين المفرج عنها، والتي استلموها من الاحتلال.

