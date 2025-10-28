تمكنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الانضمام إلى الدول الخمس الرائدة عالميًا، في مجال تطوير البرمجيات المتخصصة لأنظمة إدارة السلامة (SMS) وضمان الجودة في قطاع الملاحة الجوية.

ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO"، سجّلت هذه المشاريع في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 في مدينة جنيف. ووفقًا للتقرير الرسمي لـ"ISA Europe"، حققت هذه المشاريع مؤشر الابتكار بنسبة 100%.

تتميز هذه الأنظمة، بالإضافة إلى الامتثال الكامل لمتطلبات "EASA" و"ICAO"، برفع مستوى نضج السلامة الجوية (Safety Maturity Level) ودقة تحليل بيانات الطيران بشكل ملحوظ. ويعد هذا الإنجاز التاريخي تعزيزًا لمكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كونها أحد الرواد العالميين في مجال تكنولوجيا السلامة وجودة الطيران، ويفتح آفاقا جديدة أمام صناعة الطيران في البلاد.

هذا؛ وبينما كانت دول، مثل أميركا وكندا وألمانيا وبريطانيا وأستراليا، تمتلك هذه البرمجيات مسبقًا، لم تتمكّن شركات الطيران الإيرانية من الحصول عليها بسبب الحظر الجائر المفروض عليها، لذلك توجهت إلى توطين هذه الصناعة محليًا نحو الاكتفاء الذاتي.

