أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده لن تُستبعَد من المعادلة الطاقوية العالمية، مؤكدًا امتلاك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وأن: "لا أحد سيتمكّن من إخراجها من خريطة الطاقة الدولية".

وفي خطاب ألقاه في العاصمة كاراكاس، أعلن مادورو أن السلطات الفنزويلية ألقت القبض على مجموعة من المرتزقة الذين أعدتهم وموّلتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، مشيرًا إلى أنّ بلاده تواجه حملة ممنهجة تستهدف أمنها واستقرارها الداخلي.

كما اتّهم الرئيس الفنزويلي رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو بالتواطؤ والترويج للحرب، قائلًا إنّها: "خضعت للإملاءات الأميركية بسبب نقاط ضعفها الشخصية والجسدية والعقلية والأخلاقية". وأضاف مادورو أنّ الولايات المتحدة تسعى إلى نهب ثروات فنزويلا من نفط وغاز وذهب، مشيرًا إلى أن: "المسألة لا تتعلّق بتهريب المخدرات كما يزعمون، بل برغبتهم في السيطرة على مواردنا الطبيعية".

وسأل الرئيس الفنزويلي: "ما الذي يبحثون عنه في فنزويلا؟ تغيير النظام لسرقة النفط والغاز والذهب؟". كما أعلن، في تصعيد جديد تجاه ترينيداد وتوباغو، تعليق جميع آثار اتفاقات الطاقة الموقّعة مع نياميررا، قائلًا إنّ القرار جاء: "ردًا على تهديدات تحويل البلاد إلى منصة عسكرية أميركية في الكاريبي".

وختم مادورو بتأكيد خيار بلاده في بناء تحالفات اقتصادية جديدة مع القوى الصديقة، لافتًا إلى أنّ اجتماعًا سيُعقد غدًا بين مئات رجال الأعمال الروس ونظرائهم الفنزويليين لتوسيع التعاون في مجالات الصناعات المتطوّرة والطاقة.

